Luxus střídá ještě větší luxus. Z koupelny lodě můžete hledat delfíny

Společnost Norwegian Cruise Line (NCL) nahradí současnou Norwegian Star novým křižníkem pojmenovaným Norwegian Breakaway. Loď bude vybavená skutečně luxusně a pojme na 4 000 pasažérů. Kotvit by měla v přístavu v New Yorku a od května 2013 do konce března 2015 má vyplout minimálně 88krát.

Loď vážící 144 tisíc tun nabídne k ubytování mimo jiné 42 apartmánů s výhledem na moře, prvotřídní restauraci, tělocvičnu, místo na opalování i bazén. Milovníci aktivní dovolené se budou moci ubytovat ve speciálních kajutách v bezprostřední blízkosti bazénu a fitness centra.

Pod názvem Projekt Breakaway uvede NCL obří lodě dvě. První vypluje v dubnu 2013 s názvem Norwegian Breakaway, druhá o rok později s názvem Norwegian Getaway. Obě slova se v angličtině používají pro únik. A společnost v tiskové zprávě také k tomu navádí: "Tyto názvy nejlépe odrážejí inovaci značky. Navozují pocit, že touhle lodí můžete uniknout stresu každodenního života."

Ceny jízdenek či zájezdů zatím na stránkách společnosti zveřejněny nejsou.