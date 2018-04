Luxus na kolejích? To je jihoafrický Blue Train

Je možné při cestování vlakem zažít luxus? Ano, a jaký! Stačí vyzkoušet slavný vlak Blue Train, pýchu jihoafrických železnic, který spojuje Pretorii s Kapským Městem a patří k nejslavnějším vlakům světa.Poprvé vyjel v roce 1923, ovšem poptávka po tomto luxusním cestování napříč Jižní Afrikou je ze strany zahraničních návštěvníků obrovská i dnes. Také proto je třeba místa zamlouvat mnoho měsíců dopředu. Nedávno proto vyjel i Blue Train II, který kromě cest do Kapského Města a zpět bude spojovat též Pretorii s Lowfeldem, odkud je jenom skok do Krugerova národního parku a přilehlých soukromých rezervací. Jednou za měsíc zamíří také na Viktoriiny vodopády. Nový vlak je skutečným pětihvězdičkovým hotelem na kolejích. Je 380 metrů dlouhý, má 18 vozů pro 84 cestujících a početnou obsluhu, která o ně pečuje. Pohybuje se maximální rychlostí 110 kilometrů v hodině. Vozy se dvěma salóny a jídelním prostorem pro 42 osob jsou podle odborníků designerský zázrak. Vozy jsou velice prostorné s dvojitým stropem, který vytváří pocit »otevřeného nebe«. Potahy jsou vyvedeny v klidných barvách. Koberce jsou zajímavé tím, že jejich design je stejný v celém vlaku. Na rozdíl od běžně známých spacích vozů, kde se většinou spí na palandách u stěny, bylo navrženo uspořádání lůžko-sezení a výsledkem je velmi pohodlná postel. Všechna oddělení mají vlastní koupelny se župany, trepkami a toaletními potřebami. Kohoutky van a umyvadel jsou pozlacené a nechybí ani vyleštěná mosaz. Sedací nábytek a stoly jsou vyvedeny v javoru a bříze, zatímco ostění je z třešňového dřeva v solidních rámech z břízy. Televizní kamera, namontovaná na předku vlaku, skýtá cestujícím pohled na scenérii vpředu, jak ji vidí strojvůdce. Odhalující se scenérie se v průběhu cesty promítá na velké plátno v tak zvaném Club Car, jakož i na jednom z televizních kanálů. Cestovat »Modrým vlakem« je jedinečná zkušenost - zvláště při delší cestě. Ta se dá do určité míry srovnat s plavbou na velmi luxusní lodi. Tomu ovšem odpovídají i ceny, které nejsou pro »normálního smrtelníka.« Pohybují se řádově v několika desítkách tisíc korun.