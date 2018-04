Luhačovické Zálesí: malebný kraj před turisty ukrytý

Může se hodit LUHAČOVICKÉ KYSELKY

Luhačovické slané léčivé prameny jsou řazeny k silně mineralizovaným alkalickým jodobromovým kyselkám. Vysoký podíl rozpuštěných látek je způsoben jejich mísením s naftovými solankami, které jsou obsaženy v podložních jílovcových vrstvách. Nejsilnější prameny se využívají k pitné léčbě, ostatní ke koupelím a inhalacím. Léčí se především choroby horních cest dýchacích, ale také zažívacího ústrojí a látkové výměny. K nejznámějším zřídlům patří Ottovka, Amandka, Vincentka a Aloiska. Svá jména tyto prameny obdržely po příslušnících šlechtického rodu Serényi, který koncem 18. století lázně zřídil a dlouhodobě vlastnil a udržoval. Dnešní podobu lázní, která pochází převážně z počátku 20. století, významně ovlivnil slovenský architekt Dušan Jurkovič. Jeho pojetí architektury, respektující okolní přírodní prostředí a kombinující prvky moderní architektury s vlivy lidového stavitelství, určuje dodnes typickou tvář Luhačovic. LUHAČOVICKÁ PŘEHRADA

Luhačovická přehrada se nachází severně od lázní a představuje významné a vlastně jediné rekreační místo v širokém okolí. Její původní poslání však bylo zcela jiné. Nevyzpytatelná říčka Šťávnice, kterou obvykle protéká jen malé množství vody, způsobovala při povodních značné škody luhačovickým lázním. Aby se tomu zabránilo, bylo rozhodnuto o stavbě přehrady. Budování vodního díla započalo v roce 1912 a díky první světové válce se protáhlo až do roku 1928. Po dokončení se přehrada stala významným místem rekreace a pro návštěvníky lázní také alternativním místem odpočinku. Doporučená trasa

Luhačovice–Luhačovická přehrada–Pozlovice–Řetechov–Prádlisko–Provodov–Březůvky–Doubravy–Hřivínův Újezd–Kaňovice–Luhačovice–Kladná-Žilín–Rudimov–Petrůvka–Luhačovice. Celkem asi 45 km. Jak se tam dostat

Autem: z Prahy po dálnici do Brna, pak po hlavní silniční trase č. E50 do Uherského Brodu, zde odbočit vlevo do Luhačovic. Ze severních částí Moravy vede trasa přes Přerov do Uherského Hradiště a odtud do Uherského Brodu.

Vlakem: Luhačovice mají přímé vlakové spojení s Prahou a Chebem. Vlaků jezdí dost, musí se však většinou často přestupovat.