Luhačovice - moravské Karlovy Vary

V Luhačovicích vyvěrá ze čtrnáct silně minerálních pramenů, mimo jiné známá Vincentka, a navíc i jeden sirný pramen. Díky své poloze a také proto, že ve městě a jeho okolí není žádný průmysl, má vynikající kvalitu i místní vzduch. To podle některých pramenů dosahuje ojedinělých parametrů alpského ovzduší.

V Luhačovicích se proto léčí ledacos, od cukrovky a obezity, přes plíce, žaludeční vředy až po revma.

Luhačovice však nejsou jen blahodárné lázně, ale je to svérázná a na mnoha místech elegatní i malebná učebnice architektury posledního století. Pro Luhačovice jsou typické folklórně laděné stavby slovenského architekta Dušana Jurkoviče, které daly počátkem století ráz lázeňskému centru. Většina Jurkovičových staveb se zachovala a je dodnes používána - jde například o Jurkovičův dům přímo u kolonády, detailně zrekonstruovaný penzión Chaloupka, Vodoléčebné a Sirné lázně či poetickou plovárnu Říční lázně. Vynikající ukázkou secesní architektury je Dům Bedřicha Smetany.

Druhý stavební boom přišel ve třicátých letech, kdy se za první republiky Luhačovice stávají z luxusních lázní pro nejvyšší třídu léčebným zařízením pro širokou veřejnost. Z tohoto období jsou i funkcionalistické stavby Společenského domu, pošty, dnešního městského úřadu, hotelu Palace či mnoha lázeňských vil. Poslední architekturou hodnou toho jména je pak strohá lázeňská kolonáda, postavená mezi lety 1947 a 1950. Komunistická architektura dokázala doplnit centrum jen nevzhledným obrovitým kulturním domem Elektra, proti radnici stojícím pomníkem rudoarmějců a paneláky, které naštěstí nezasahují až do samého centra lázní. Polistopadová doba znamenala znatelné oživení lázeňské prosperity, které se projevilo nejen mnoha novotou zářícími fasádami i rekonstrukcemi, ale i zajímavou moderní stavbou kostela.

Historie Luhačovic sahá dále než do konce minulého století. Počátky lázeňství jsou spojeny s uherským šlechtickým rodem Serényiů, který zde v roce 1736 nejen postavil barokní zámek, ale jenž také na začátku devatectého století stál za počátky lázní. Prameny ostatně dodnes nesou křestní jména významných členů rodu. Počátkem století však Serényiům došla inicitiva i peníze a proto předaly řízení lázní akciové společnosti pod vedením doktora Františka Veselého, stál nejen za pozváním architekta Jurkoviče, ale vybudoval z Luhačovič moderní léčebné lázně.

Luhačovice se mohou chlubit také mnoha známými osobnostmi, které lázně navštívili. Asi nejvíce je však s lázměmi spojen Leoš Janáček, který zde napsal mnoho svých skladeb a na jehož počest Luhačovice pořádají každoročně hudební festival. Ten je jen jednou z mnoha kulturních akcí, jež se ve městě konají. Kromě kina, slušné diskotéky v Elektře, několika tanečních barů s živou muzikou pro starší generaci, se zde nejméně jednou týdně a v sezóně mnohem častěji, konají různé koncerty a představení, mimo jiné v malebném Lázeňském divadle.

Pár dní strávených v Luhačovicích i díky tomu nemusí být jen "lázeňská nuda". Za kulturou nezůstává příliš pozadu ani sport - od tenisu, přes minigolf, bowling k rybaření - přehrada nedaleko Luhačovic patří k vyhlášeným revírům. Mezi místními se tradují historky o obřích sumcích, kteří útočí i české učitelky. Místní se chodí koupat do dvou luhačovických plováren, ovšem nikolik kvůli sumcům, ale kvůli kvalitě vody v přehradě, obležené v létě tisíci turisty.

Pokud ovšem chcete nakupovat, je výběr velmi omezený, odpovídající tomu, že Luhačovice jsou dodnes jen malým městem. O něco lepší je to s restauracemi, i když i tady většina odpovídá standardu pro tuzozemce. Také na lázeňské kolonádě místo obleků čekejte spíše teplákové soupravy. Ale to už je jedna z forem daně, že Luhačovice jsou stále takové naše malé domácí lázně.

UBYTOVÁNÍ:

Ubytování je v Luhačovicích dost, od pokojů v soukromí, před nedrahé, ale rozhodně ne luxusně zařízené hotely, až po ubytování na vysoké úrovni. Nevěřte některým doporučením, že nejlepší hotel je Zálesí, za přibližně stejnou cenu a podstatně vkusnější ubytování poskytne například rekonstruovaný hotel Palace.

V hlavní sezóně, především o letních prázdninách, si je třeba pobyt rezervovat dostatečně předem, protože jak hotely a vily, tak nedaleký autokemp praskají ve švech.

Pokud si chcete kromě tancování i sednout je v sobotu a o prázdninách nutná rezervace i na diskotéku v Elektře.

INFORMACE:

Průvodce, rezervace ubytování a výlety do okolí zajistí mimo jiné informační střediska Luhanka (tel. 067/7681103) Luha info (tel. 067/933980)