Lufthansa začíná pravidelně létat do Béngalúru

Lufthansa German Airlines na začátku září oficiálně oznámila zahájení pravidelné přepravy cestujících na lince Béngalúru Frankfurt. Béngalúru je považováno za "indické Sillicon Valley". Airbus A 340-300 spojuje tato dvě města od prvního září 2001 třikrát týdně. Každou středu, pátek a neděli linka LH 755 odlétá z Béngalúru v 01.20 hodin tamního času a přilétá do Frankfurtu v 07.35 hodin středoevropského času. Zpáteční let je zajišťován každé úterý, čtvrtek a sobotu v 10.25 z Frankfurtu linkou LH 754. Přílet do Béngalúru je ve 23.20 hodin.