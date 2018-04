Luční boudu možná koupí Národní park

"Máme eminentní zájem na tom, aby Luční bouda fungovala dál. V případě, že se rychle nenajde vhodný kupec, jsme odhodláni chatu za státní peníze koupit," uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí Jiří Novák.

Vedení parku se už se správcem konkurzní podstaty dohodlo na poskytnutí informací o potenciálních kupcích.

"Pokud se najde spolehlivý a finančně silný zájemce, dáme mu přednost. Umíme si totiž představit, kolik peněz se do Luční boudy musí investovat, aby kvalita služeb odpovídala požadavkům dnešních návštěvníků Krkonoš," řekl Novák.

V opačném případě si správci parku nechají vypracovat studii generální rekonstrukce populární chaty včetně zmenšení využívaného prostoru, aby věděli, s jakými náklady by museli jako majitelé počítat.

Prodejní cena Luční boudy se podle správce konkurzní podstaty nyní pohybuje okolo pěti milionů korun. Náklady na její rekonstrukci vedení parku odhaduje na další desítky milionů.

"Sami tolik peněz nemáme, takže náš záměr můžeme uskutečnit pouze s finanční pomocí ministerstva životního prostředí. Vedení resortu už o problémy kolem Luční boudy projevilo zájem a vypadá to, že můžeme počítat s jeho podporou," informoval ředitel parku.

V současné době v nejstarší chatě v hřebenové části Krkonoš bydlí pouze správce, který v objektu provozuje stánek s občerstvením. Zbytek Luční boudy, která je se svými 5600 metry čtverečními zastavěné plochy jednou z největších horských chat ve střední Evropě, je uzavřen.

"O krátkodobém pronájmu do doby, než se najde vhodný kupec, zatím neuvažuji. Obnovit okamžitě provoz Luční boudy by bylo velmi obtížné a zřejmě by to vyžadovalo investice. Je poškozena střecha, topení a rozvody vody také nejsou v nejlepším stavu," sdělil Petr Tandler, správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy CDH Leas, do jejíhož zbytkového majetku nyní chata patří.

"Momentálně usiluji především o souhlas soudu s prodejem a hledám vhodné kupce," dodal Tandler.

HORSKÁ SLUŽBA NA BOUDĚ SKONČILA

Uzavřením Luční boudy přišla Horská služba o své poslední stálé zimní hřebenové stanoviště v celých Krkonoších.

"Protože v nejvyšších partiích Krkonoš není jiná chata, která by mohla v tomto směru Luční boudu plně nahradit, nezbývá nám nic jiného, než se se ztrátou poslední pozice přímo na hřebenech nějak vyrovnat," konstatoval náčelník krkonošských záchranářů Adolf Klepš.

* Kdy jste museli Luční boudu opustit?

My jsme do ní v letošní zimní sezoně vůbec nenastoupili. V tamní služebně jsme ale nechali naše vybavení, které můžeme v případě potřeby kdykoliv použít.

* Jak uzavření vašeho posledního stálého hřebenového pracoviště pocítí návštěvníci Krkonoš?

Pokud se dnes v okolí Luční boudy někdo zraní, bude na pomoc čekat o něco déle, protože k němu budou muset vyrazit záchranáři až z Pece pod Sněžkou nebo mu bude muset na pomoc přiletět vrtulník.

* Služba na Luční boudě dodávala do ústředí ve Špindlerově Mlýně aktuální informace o počasí. Nebudou vám tyto údaje nyní chybět?

Každé ráno dostáváme informace o počasí z Labské boudy a z Horních Míseček, což nám pro naše potřeby stačí.

* Je váš ústup z Luční boudy definitivní?

Věříme, že ne. Jakmile se Luční bouda znovu otevře, jsme připraveni se do ní vrátit.