Lübeck: město červených cihel a zelených fasád

V centru města je hojně navštěvován i "dům Buddenbrookových", jemuž pomohl svým románem k věhlasu spisovatel Thomas Mann. Kdo své cesty spojuje se zážitky chuťovými, nevynechá jistě Niedereggerovu kavárnu s nabídkou proslulého lübeckého marcipánu v mnoha podobách. Věhlas a dodnes zjevné bohatství Lübecku pramenilo již od 13. století z jeho pozice "královny hanzy" - spolku až 200 svobodných přístavních a obchodních měst na pobřežích Baltu a Severního moře.

Lübeck, založený roku 1143 jako osada na jednom z ostrůvků na řece Trave na místě původního slovanského osídlení, získal již roku 1226 statut svobodného města a smlouvou s dalším významným přístavním a hanzovním městem, Hamburkem, z roku 1241 svou obchodní pozici ještě upevnil. Bohatství přicházelo do města především přes přístav a peníze se zčásti měnily v typické několikapatrové domy bohatých kupců se stupňovitými štíty, kostely i výstavnou radnicí. Kupecké domy sloužily především jako sklady a sýpky a také jako obydlí kupců. Lübeckem procházely náklady soli, obilí, dřeva, rud, sukna, ryb i vína a dalšího zboží. V původní podobě byla průčelí těchto domů z neomítnutých tmavě červených cihel, řada z nich se tak i dochovala.

Podobný charakter má i nejvěhlasnější a pravděpodobně nejfotografovanější stavba Lübecku: dvouvěžová Holštýnská brána, součást středověkého opevnění města, postavená v letech 1464-1478. Mezi dvěma věžemi s kruhovým půdorysem se kdysi projíždělo do města branou s vepsaným heslem "CONCORDIA DOMI FORIS PAX" (Svornost doma, mír venku). O to, že se právě v Lübecku dochovalo středověké městské jádro v takřka původním stavu až do 20. století, se paradoxně přičinil dynamičtěji se rozvíjející Hamburk, který připravil Lübeck o značnou část zboží i příjmů.

V období rozděleného Německa byl Lübeck pohraničním městem jeho západní části, a ani to k jeho rozvoji příliš nepřispělo. Lübecku se nevyhnuly válečné události a koncem března roku 1942 byla řada starých budov zničena spojeneckým bombardováním. Do původní podoby byly postižené stavby v centru Lübecku renovovány a roku 1987 byl Lübeck, především právě díky souboru staveb severoněmecké cihlové gotiky s více než tisícovkou historicky cenných a chráněných objektů, zařazen do seznamu "Světového kulturního dědictví" UNESCO. Historické i historizující cihlové fasády starého Lübecku, ale stejně tak i omítnuté zdi novostaveb jsou často porostlé popínavou zelení - a ta je dalším charakteristickým znakem tohoto města.

Málokde jsou "zelené fasády" vidět v takovém množství pohromadě jako právě v ulicích Lübecku. "Zelený kožich pro domy" - tak o popínavém porostu mluví i jedna ze zastávek městské ekologické stezky, vedoucí návštěvníky především po přírodních zajímavostech městského prostředí. Již sama existence takové stezky napovídá, že symbióza města s přírodou stojí v případě Lübecku za pozornost sama o sobě. Informační panely na jednotlivých zastaveních této stezky informují například právě o významu "zelených fasád" (v létě zdivo ochlazují, v zimě naopak brání studeným větrům, aby stěny ochlazovaly), zachycují prach, zvlhčují vzduch, tvoří hlukovou bariéru a jsou i vhodným místem pro hnízdění ptactva. Další zastávka informuje o výhodách "zelených střech", o dochované historické malé vodní elektrárně i o dalších pozoruhodnostech v ulicích Lübecku - většinou o těch, které v turistických průvodcích nenajdete.



Může se hodit



JAK SE TAM DOSTAT: Lübeck může být příjemnou zastávkou při cestě přes SRN do jednoho ze dvou trajektových přístavů - ať už jde o přístav Travemünde, který je vlastně předměstím Lübecku se spoji do Skandinávie, nebo o frekventovaný trajektový přístav Puttgarten (z Lübecku asi 80 kilometrů na sever) s čilým provozem trajektů do Dánska. Lübeck je vzdálen asi 60 kilometrů severovýchodně od Hamburku. Návštěvu obou měst je možné spojit a zvládnout ji i během prodlouženého víkendu. Vzdálenosti po silnici: hranice ČR (Cínovec) - Hamburk je 525 kilometrů. Pro poznání obou měst je možné využít i výhodné víkendové jízdenky Deutsche Bahn.