Lovci mamutů zvou do Přerova

Každý turista a vědec, který chce vidět ono slavné místo, však zažije v Přerově šok: panelové sídliště, kam se člověk podívá. Nikde žádná připomínka toho, že právě tady udělala archeologie před 120 lety jeden ze svých největších objevů.

Význámné evropské naleziště

"Je to spolu s Dolními Věstonicemi nejvýznamnější archeologické naleziště nejen u nás, ale v Evropě vůbec. Věstonice měly ale na rozdíl od Předmostí štěstí v tom, že byly prozkoumány až později a pečlivěji. Zato Předmostí je nyní téměř zničeno ať už těžbou spraše na výrobu cihel, či moderní zástavbou," potvrdil archeolog Jiří Svoboda z Akademie věd ČR.

Na přelomu 19. a 20. století tady našli vědci pod zemí kosti tisícovky mamutů z poslední doby ledové. Zvířata tehdy táhla Moravskou bránou z Rakouska do Polska a zpátky. Vyvýšeniny poblíž Přerova a blízko vodnímu zdroji – řece Bečvě – byly pro paleolitické lidi ideálním místem pro pozorování tahu zvířat i pro život.

Byl zde hrob dvaceti pralidí

Archeolog Karel Jaroslav Maška v roce 1894 objevil v Předmostí hromadný hrob dvaceti pravěkých lidí, kteří tu žili 25 tisíc let před naším letopočtem. Odborníci pak zjistili, že jde o samostatný vývojový druh člověka, který dostal označení Homo Predmostensis.

"Naleziště jednak dokládají, že ve své době byla Morava středem kontinentu, což se už nikdy potom neopakovalo. Především ale se díky nálezům v Předmostí podařilo potvrdit to, co archeologové dřív jen tušili nebo předpokládali – že mamuti i lidé před pětadvaceti tisíci lety žili vedle sebe a že člověk mamuty zřejmě lovil," dodal vědec.

Opomíjená zvláštnost

Město Přerov však na své výjimečné místo léta zapomínalo. Snahu vyzdvihnout prehistorickou jedinečnost Předmostí mělo zatím v posledních třech letech jen občanské sdružení Predmostensis, které buduje na Čekyňském kopci nad městem stezku lovců mamutů a pravěký skanzen.

Představitelé sdružení se netají s tím, že by mělo jít o "Mamutland" se vším všudy – tedy i se stánky se suvenýry, občerstvením a podobně. Jejich záměry však zatím pro nedostatek peněz zůstávají hlavně na papíře.

"Osada lovců mamutů vyroste na kopci mezi Předmostím a Čekyní. Na ni naváže naučná stezka lovců mamutů, kde vybudujeme asi pět desítek soch pravěkých zvířat," řekl již dříve Libor Pokorný ze sdružení Predmostensis.

Jeden mamut už nad městem stojí

První betonové zvíře – dvouapůlmetrové mládě mamuta, už na kopci nad Přerovem stojí od loňska. "Postupně přibudou i pratuři, jeskynní medvědi, sobi a další prehistorická zvířata," dodal Pokorný.

Čekyňský kopec se ostatně svými zákoutími, pískovcovými skálami a zajímavě členitým terénem pro podobný záměr muzea pod širým nebem přímo nabízí.

Také Základní škola Jana Amose Komenského v Předmostí vybudovala ve vlastních budovách minimuzeum lovců mamutů.

Město hodlá vložit peníze do projektů

Všechny dobrovolného aktivity až do letoška město jen tiše podporovalo, například bezplatným pronájmem tříapůlhektarové plochy na kopci, kde má pravěký skanzen vyrůst. To se však letos změnilo a město hodlá investovat miliony do zviditelnění pravěké historie.

"Je to poslední šance, jak připomenout, že právě tady je to unikátní místo," řekl místostarosta Jiří Pavelka, který má projekt na starosti. Podle něj vznikne v Předmostí unikátní památník a muzeum, jaké nikde v zemi zatím neexistuje, nejpozději do tří let.

"Chceme, aby město už příští rok vyčlenilo na jeho vybudování první peníze," dodal místostarosta.