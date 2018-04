Lounské vrchy a květena

Vydáte-li se z Loun přes Ohři, u Dobroměřic narazíte na první holé kopce. Ten úplně první na pravé straně je Červený vrch (též Stříbrník), na jehož vrcholu stojí zanedbaná Ejemova chata. Vrch je pojmenován podle geologické zajímavosti - červených jílů vypálených při třetihorní sopečné činnosti.

Zajímavější jsou však oba následující kopce po stranách silnice. Ten levý, to je Ránská hora a pravý Oblík. Oba jsou pestré svou květenou a rozhledem. Raná je po desetiletí známá svými dobrými podmínkami pro bezmotorové a závěsné létání a dále svou stepní květenou. Na čedičových skalkách kvete jasně žlutá tařice, na lučinatém svahu se daří kozincům, ovsíři, kavylům, divizně brunátné, konikleci černajícímu. Protější vrch Oblík má obdobný charakter jako Raná, je jen prudší a mimo již jmenovanou květenu najdeme na slunné straně početné trsy hlaváčka jarního. Vzdálenější vrch Milá má severní svah zalesněn a tak je tam květena pestřejší o tu lesní. Ve stínu najdete lilii zlatohlavou, petrklíče, plicníky a podléšky, na slunné straně vše co jste už viděli na Rané a Oblíku. Dále k severu se jednotlivé vrchy snižují a také ubývá květeny ale jsou vděčné svým rozhledem a zajímavé jmény, například Srdov, Brník, Šibeník či Křížky. Z těch méně výrazných je ale nejzajímavější Tobiášův vrch u Kozlů, na jeho jižní straně je velké množství hlaváčků a na severní konikleců otevřených.



JAK SE TAM DOSTAT:

Louny jsou křižovatkou železnice i autobusů, pro zpětnou cestu je lepší využít tratě Lovosice - Most.

Milá - jeden z lounských vrchů