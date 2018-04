Lötschberg: 700 km turistických tras

Nabídku prázdninových aktivit v regionu Lötschberg doplňuje i jízda na horských kolech, tenis, lezení, paragliding, minigolf, plážový volejbal a plavání.

Kouzlo tradice

Údolí je známé ale i svou jedinečnou atmosférou uchovávající až do dnešní doby staré místní zvyky. Všechny ty strašidelné masky, které potkáte jako výzdobu na mnoha místech Wallisu, pocházejí právě z Lötschentalu a používají se pro lidovou slavnost, která se zde koná v zimním období. Tu tedy v létě neuvidíte.

Minete i další pro Švýcarsko typické slavnosti – Fasnacht, který probíhá v závislosti na konání velikonoc v únoru, ale máte možnost stát se účastníky nebo alespoň pozorovateli některé jiné tradiční lidové akce, která se udržuje do dnešní doby.

Téměř v každé obci se koná Alpaufzug a Alpabzug – tedy vyhánění krav na horské louky a jejich svádění na podzim zase zpět do údolí. Protože tímto způsobem se hospodaří i dnes. Krávy se vyhánějí podle nadmořské výšky obce obvykle koncem května nebo v červnu do hor, do svého letního stanoviště, kam s nimi odcházejí i lidé, kde mají obvykle velmi jednoduchý "letní domeček" – alp, kde se dojí a vyrábí sýr.

Někde existují dokonce ještě vyšší třetí stanoviště. Vyhánění krav je slavnostní událostí pro celou obec a dnes i pro turisty, o to zajímavější, že se nejedná jen o folklór, ale že to tak doopravdy dodnes funguje. A na podzim, obvykle v září, jsou krávy sváděny zase zpět do údolí. Pro Wallis jsou typické ještě souboje krav, které jsou s tím spojené, a kdy krávy bojují o titul Královny krav.

Lötschberg - může se hodit

• Pěší túry

Podniknout lze různé pěší túry, například přes průsmyky Lötschenpass, Gemmispass nebo Restipass, výlety podél severní a jižní rampy horské dráhy BLS-Lötscherbergbahn, vysokohorskou túru neboli "hohtürli" z Kientalu do Kanderstegu, cestu horským údolím Lötschental s pokračováním přes Jeitzinen a oblast Gampel/Bratsch do údolí Rhôny. •Tunely

Lötschental dal své jméno také Lötschberskému tunelu. Při cestování po Švýcarsku, a tedy i při cestě do Wallisu autem, musíte překonat hory. Možností jak, je samozřejmě více. Jednak můžete využít spojení vlakové – Autoverlad – kdy budete i s autem naloženi na vlak a během několika minut projedete horským masivem. Ušetříte tak čas a dopřejete si i zajímavý motoristický zážitek a zároveň přispějete k ochraně přírody. Při cestě do Wallisu se nabízí dvě možnosti – Lötschberský tunel – spojující Kandersteg a Goppenstein nebo tunel Furka. Průjezd Lötschberským tunelem CHF 25,- za osobní auto včetně posádky a vlak zde jezdí každých 15 minut. Na vlak se kromě aut nakládají také kola, motorky, ale i autobusy. • Vysokohorská autoturistika

Pokud ale máte rádi "vysokohorskou autoturistiku", vyberte si některý z horských pasů. Bude to pro vás jedinečný zážitek a při cestování po Švýcarsku je z čeho vybírat. Jen zdravě zhodnoťte předem své řidičské umění a také kvality vozu a nezapomeňte se informovat na průjezdnost pasu. Mnohé z nich jsou uzavřeny až do poloviny června a často se zase od poloviny září uzavírají. Nedejte na letní počasí v údolích. A které pasy určitě stojí za vyzkoušení? Furkapass, Grimselpass, Simplonpass, Nufenenpass, St. Bernard, Bernardino a Gotthard. Přejíždění pasů je samozřejmě oblíbené i u cyklistů a motorkářů.