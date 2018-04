Loštice budou mít ve znaku syrečky

Současný znak Loštic nic zvláštního o městu nevypovídá. Naprosto stejný erb používají také Dambořice, Kunštát, Tloskovice a Vizovice. Proto se město rozhodlo od ostatních odlišit.

A právě pikantní sýr s nezaměnitelným aroma je chloubou města. "Jako nejvhodnější se jeví řešení symbolicky vyjádřit to, co město proslavilo nejen v Česku, ale i ve světě - výroba olomouckých syrečků," říká starosta města Ctirad Lolek.

Zlatavé kolečko mezi břevny

Autor nového erbu - přední český heraldik Jiří Louda dává obci za pravdu. Z několika návrhů místních představitelů udělal prapor a znak, kde je zlatavé kolečko tvarůžku zasazeno mezi tři černá břevna.

Historie výroby prvních tvarůžků, které jsou jediným původním českým sýrem, spadá až do 15. století.

"Rada už to schválila, v září jde návrh do zastupitelstva a pak do sněmovny na heraldickou komisi," podotkl Lolek. Podle něj nebudou zřejmě se schvalováním žádné problémy.

"Až na dva lidi z Loštic se znak všem ostatním osloveným líbí," řekl. Loštice příští rok slaví 650 let založení města a do té doby by chtěli mít změnu znaku posvěcenou.

Heraldik Louda je autorem standarty prezidenta České republiky a českého státního znaku a z jeho dílny pochází i řada obecních a krajských symbolů. V roce 2000 obdržel od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání.

HISTORIE LOŠTICKÉHO ERBU Loštice užívaly v 15. století pečeť, na které byl štít se třemi břevny, jaký měli v erbu páni z Kunštátu. Rod ovládl koncem 14. století hrad Bouzov a stal se tak držitelem nedalekých Loštic.