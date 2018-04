Los Angeles, město mnoha tváří

Los Angeles je poměrně mladé město. Před více ne sto lety ho založili imigranti z Evropy, kteří zde spokojeně žili vedle mexických farmářů. Průmyslovým centrem se Los Angeles stává až po 2. světové válce.

Tak jako má San Francisco proslulou Hippie čtvr Haight, tak má Los Angeles své Benátky - Venice Beach. Tato čtvrť už od šedesátých let přitahuje uměleckou komunitu a bohémy toužící po avantgardním způsobu života. Potkáte zde herce, žongléry, polykače ohně, zpěváky i malíře, přivydělávající si na ulici. Krámky nabízejí trička, dýmky, pohlednice, second handové oblečení či použitá cédéčka.



Tato čtvrť okouzlila i mladého Jima Morrisona, který se stal v šedesátých letech frontmanem skupiny The Doors. Jim se sem nastěhoval poté, co se rozešel se svou rodinou a utekl z Los Angelské univerzity UCLA. Jeho přítomnost dodnes připomíná několika metrový portrét na omítce domu, ve které se svým přítelem Dennisem Jakobem bydlel. Ve Venice také vznikla skupina Doors a zahálející Jim Morrison psal své první texty.

A až se sem vydáte na kolečkových bruslích, na vypůjčeném kole, anebo se sem přijedete vykoupat, Venice vás osloví svou pohodou a dovolí vám nahlédnout do šedesátých let, kdy se zde zabydlela hippie komunita. Venice dostala své jméno na začátku našeho století. Projektant Abbt Kinney zde plánoval vybudování sítě kanálů podobné italským Benátkám. Ačkoliv éra italským Benátek neměla dlouhé trvání (některé kanály byly zasypány), Venice si udržela svou evropskou atmosféru.

Honosnějí Santa Monika

Směrem na sever pláž Venice pokračuje čtvrtí Santa Monika. Bydlí zde například zpěvák Rod Stewart. Ve svých knihách sem mířil i spisovatel Ray Chandler. Jeho zločinci už ale v místních barech nevysedávají. Od chandlerových let se totiž tvář Santa Moniky zásadně změnila.



Centrem této přímořské čtvrti, která proslula svými restauracemi, bary a diskotékami, je Santa Monica Pier, promenáda na přístavním můstku, snímek známý z amerických filmů. Právě nedaleko tohoto mola se prý bratři Kennedyové setkávali sMarilyn Monroe. Poblíž také bydlel mediální magnát William R. Hearst, jeho postava se stala předlohou filmu Občan Kane.

Do LA za zábavou

Ti, kteří se přijeli do Los Angeles bavit, by neměli vynechat tzv. Sunset Strip - Sunset Boulevard. Kluby, restaurace a hotely se staly centrem Los Angelského nočního života. Najdete zde i proslulý Whisky-a-go-go, dnes památník skupiny Doors. Za návštěvu například stojí thajská restaurace TOI (Sunset Blv. 7505), kde výborné thajské speciality nestojí více ne 10 dolarů.



Mezi oblíbená místa Američanů navtěvujících Los Angles patří Disneyland. Třicetidolarový Disneyland není jen rájem pro děti. I dospělí, kteří jsou častými návtěvníky, zde popouští uzdu své fantazie. Na lodi skaribskými piráty nahlédnete do tajemných jeskyní, kde leží zapomenuté poklady anebo se stanete svědkem jejich bitev. Připadáte si staří na výlet s piráty? Vydejte se třeba na vesmírné dobrodruství.



Hledáte v Los Angeles umění? Vydejte se do J. Paul Getty Museum. U přímořské silnice vedoucí ze Santa Moniky shromádil naftový magnát ohromnou sbírku. Řecké a římské sochy, francouzský nábytek a dekorační předměty z období Ludvíka XIV., sbírka obrazů od 13. století do součastnosti, fotografie. Sbírka se ale stále rozrůstá. Z účtu galerie, na kterém Gettyn zanechal 1,3 miliardy dolarů, kurátoři každý rok utratí asi milion dolarů za nové přírůstky.

Po stopách show businessu

Miliony lidí přijíždí do Los Angeles, aby navštívili filmovou čtvrť Hollywood. Odpověď na otázku, proč se centrem filmového průmyslu stala právě jedna ze čtvrtí Los Angeles, je jednoduchá. Producenty lákalo celoroční teplé podnebí, a proto se sem neváhali vypravit přes celou Ameriku. První studio vzniklo v roce u 1911, jetě před samotným filmovým boomem. Ten přišel až ve třicátých letech.

Turistickou tepnou této čtvrti se stal Hollywoodský bulvár. Tisíce turistů sem přichází s vírou, že zahlédnou nějakou z hvězd. Málokomu se to podaří, každý ale může položit své ruce do obtisků rukou a nohou svého idolu. A najde zde jméno každého amerického herce, který něco ve na filmovém plátně dokázal. A to jak jména 50 let stará, tak i novodobé hvězdičky.



Tato tradice začala v roce 1927, kdy herečka Norma Talmadge stoupla omylem před budovou Čínského divadla (Chinese theatre) do čistě nalitého betonu. Od té doby už to po ní zopakovaly stovky herců. Čínské divadlo ozdobené čínskými motivy se svým prvním pozdravem divákům stalo na celá desetiletí místem premiér hollywoodských filmů.

Pokud byste v Hollywoodu chtěli hledat stíny spisovatele Scotta Fitzgeralda nebo prezidenta Spojených států Ronalda Regana, který v čele amerického státu stanul také díky své herecké průpravě před kamerami, vydejte se na večeři do Rooseveltova hotelu. K této čtvrti patří také známý nápis Hollywood, tyčící se na

vrcholcích pohoří Hollywood Hills. Právě toto místo, ze kterého je krásný výhled na celé město, se stalo oblíbeným pro sebevrahy.

Původní název Hollywoodland zde byl v roce 1923 umístěn jako soukromá reklama.

V roce 1940 zmizelo slůvko land a nápis se tak stal nedílnou součástí fotografií v

albech návtěvníků Los Angeles.

Beverly Hills

Pravděpodobně nejčistší čtvrť Los Angeles, kterou Češi znají především díky stejnojmenému americkému seriálu, nenabízí turistům téměř nic. Pokud se sem vydáte v zaprášených jeansech, budete to vy, za kým se všichni ohlédnou.

Ohromné domy skromně vykukují za vysokým plotem hlídány bezpečně

zajitěnými bránami.