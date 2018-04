Londýnský ráj hraček Hamleys slaví 250. narozeniny

Letos slaví jubilejních 250 let od založení první pobočky. Každý, kdo zavítá do Londýna by si neměl nechat ujít návštěvu domu hraček, zábavy a tvořivého ducha. V Hamleys se rozhodně nebudete nudit!

Slavný obchodní dům pro ty nejmenší se nachází v londýnské Regent street. Roku 1760 otevřel rodák z Cornwallu, William Hamley, obchůdek s hračkami, který nazval "Noemova archa".

Archa se nacházela v ulici High Holborn, ale v roce 1881 ji schvátil požár, a tak se přemístil o několik domů vedle. Hamleymu se však ve stejném roce podařilo otevřít další hračkářství v Regent street. Hamleys letos slaví 250. narozeniny a stále se pyšní první příčkou na žebříčku největších obchodních domů s hračkami.

Roku 1938 udělila královna Marie hračkářství Hamleys královskou záruku, a tak se značka umístila mezi nejprestižnější výrobce a prodejce hraček na světě. Během Druhé světové války byla Regent Street pětkrát zasažena při bombardování Londýna. Hamleyho ráj hraček byl zrekonstruován a po válce znovu otevřen.

Sedmipatrový dětský ráj nabízí nepřeberné množství plyšových medvídků, panenek, modýlků, hraček pro nejmenší, či vojáčků a figurek. Každé patro nabízí jiné produkty a zakoupit zde můžete i speciální značkové kolekce. V devadesátých letech bylo otevřeno oddělení Spice Girls, kde bylo možné pořídit nejrůznější upomínkové předměty ve stylu slavné britské dívčí skupiny.

Teď už jistě nikdo nepochybuje, že pokud se vydáte do Hamleys, nebudete se nudit a každý si najde svou oblíbenou hračku, či objeví něco úplně nového. Deskové hry, panenky a autíčka, hračky na ovládání, nebo zmenšeniny Vašich hudebních idolů – to vše a mnohem více na vás čeká v Regent Street číslo 188 – 196.

Hamleys je největším obchodním domem s hračkami na světě a nabízí nejširší sortiment pro děti každého věku. Obchodní domy Hamleys se nachází po celé Británii i v dalších světových metropolích.