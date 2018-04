Londýnské oko, nejvýnosnější atrakce světa. Za rok vydělá téměř miliardu

Vzhůru nad střechy

Za deset minut po startu nás prosklená gondola vynesla do výšky 100 metrů. To už jsme si naplno užívali pohledu z ptačí perspektivy. Hluboko pod námi se vedle sebe "tísnily" honosné paláce, výstavní mosty, chrámy i divadla. Při pohledu na slavný Westminster či Buckinghamský palác se člověk nemohl zbavit dojmu, že stojí nad dokonalým modelem města. Ale všechno bylo samozřejmě reálné.

Při jízdě Londýnským Okem nemusíte sedět na jednom místě, ale můžete se v klimatizované gondole procházet kolem dokola a dívat se všemi směry. Počítejte s tím, že pohled pod nohy není úplně nejpříjemnější. Ale kabinky jsou uchycené na vnější části kola, takže výhled vůbec nic neruší. A když je jasno, vidíte až padesát kilometrů daleko.

Londýn. Parlament z Londýnského oka

Na pět let? Navždy!

Londýnské "ruské" kolo oslavilo před pár měsíci 10. výročí. Monstrózní stavba ozdobila Londýn na oslavu Milénia v roce 2000. Vloni se Londýnské kolo stalo vůbec nejúspěšnější světovou atrakcí. Vydělalo 29 milionů liber (necelých 850 milionů korun) a je populárnější než indický Tádž Mahál či egyptské pyramidy.

Jen v loňském roce se nad Londýn vzneslo tři a půl milionů lidí. Oproti roku 2008 se zisk atrakce zvýšil o neuvěřitelných 18 procent, a to vše v době světové hospodářské krize. A ještě doplňme celkový obrat, který činil 56 milionů liber.

Londýnské oko Při jízdě se všichni stále fotí

A tak se stalo to, co na začátku zřejmě čekali jen největší snílci. Londýnské oko se během pár let proměnilo v největší atrakci města. I když původně mělo stát na nábřeží Temže pouhých pět let a potom měla být stavba demontována, radnice změnila dočasné povolení na trvalé a v Londýně tak zůstane navždy.

A přitom Londýnské oko stojí přímo naproti již zmíněnému Westminsteru, kde sídlí britský parlament. Kdyby někdo přišel s podobným nápadem v Praze, kde pohořel i celkem nevinný Blob, zřejmě by ho veřejně popravili.

Londýnské oko, prosklená kabina se blíží na vrchol

Trochu drahá sranda

Londýnské oko už sice není největším ruským kolem světa, neboť před dvěma lety vyrostlo ještě větší kolo v Singapuru, ale pro Londýn je nenahraditelné. Za pouhých deset let stalo nejvýznamnější ikonou města. A dávno za sebou nechalo všechny vyhlášené památky, od pevnosti Tower po Britské muzeum, které je na rozdíl od Londýnského Oka zdarma.

Půlhodinový let Londýnským Okem je naopak relativně drahý, základní lístek pro dospělého vyjde na 18 liber, tedy 500 korun, za dítě zaplatíte deset liber (280 korun). Pokud se chcete projet bez čekání ve frontě, můžete si za 850 korun koupit přednostní vstupenku.

Londýnské oko, nová dominanta města

Londýnská Eiffelovka

Londýnské oko Anglicky London Eye, jinak také zvané Millennium Wheel. Výška: 135 m

Celková váha: 1 700 tun

Kabinek: 32

Rychlost pohybu kabin: 0,9 km/h

Slavnostní otevření: 31.12.1999

Uvedeno do provozu pro veřejnost: květen 2000

Kontrola jako v letadle

"Londýnské oko znamená pro Londýn to, co pro Paříž Eiffelova věž. Dalo městu nový symbol a umožnilo lidem vyletět nad město a podívat se na něj z výšky. Navíc tuto možnost nemá jen nějaká skupina privilegovaných či bohatých, ale všichni občané i návštěvníci města. A to je na tom to nejkrásnější. Oko, stojící v samotném srdci Londýna, je přístupné úplně všem," prohlásil o atrakci jeden z nejvýznamnějších světových architektů Richard Rogers, kterého proslavilo třeba proslulé Pompidou Centre v Paříži.

Londýnské oko dosahuje výšky 135 metrů. Kolo má 32 kabin, z nichž každá pojme 25 cestujících. Jedna otočka trvá zhruba 30 minut. Kolo se stále točí, nastupuje se za jízdy a to z několika vchodů vedle sebe. Ale občas se přece jen zastaví, to když někdo není schopen nastoupit sám a potřebuje asistenci.

Vstup na vyhlášenou atrakci se neobejde bez důkladné bezpečnostní kontroly. Turisté musí ukázat své tašky a obsluha je prověří i mobilním skenere, téměř jako na letišti.A při výměně cestujících se kontroluje prázdná gondola, jestli něco nezůstalo ležet pod lavicemi na sezení. Nad světem stále visí hrozba terorismu a útok na kolo by mohl být neskutečně tragický. Ve vzduchu totiž soustavně pluje několik set cestujících.

Pohled z výšky na konstrukci kola Všichni musí projít důkladnou kontrolou

České součástky

Londýnské kolo je společný evropský výrobek, neboť se na jeho výstavbě podílelo hned několik zemí. 1 700 tun těžká atrakce vznikala především v Británii a Holandsku, ale další součásti pocházejí z Německa, Itálie či Francie. A pozor, také Češi přiložili ruku k dílu a vyrobili hřídel a náboj kola. Ale slevu za to čeští turisté nedostanou.