Boj proti kuřákům. Londýn chystá zákaz v parcích i na Trafalgar Square

Londýnskému starostovi Borisi Johnsonovi návrh předložila jím jmenovaná komise vedená někdejším náměstkem ministra zdravotnictví lordem Arou Darzim, který je známým bojovníkem proti kouření. Podle plánu by bylo zakázáno zapálit si cigaretu ve všech městských parcích či na některých náměstích, jako jsou například turisty vyhledávané Trafalgar Square či Parliament Square.

Návrh, který podle britských médií patrně získá Johnsonovu podporu, má za cíl zejména ochránit děti před rizikem vzniku kuřácké závislosti. Kromě jiného počítá s ofenzivou londýnské radnice také v dalších oblastech dětského zdraví. Chce například zakázat otevírání nových podniků rychlého občerstvení do 400 metrů od škol či přimět londýnské restaurace, aby do jídelních lístků zavedly označování jídel „semaforovými barvami“ podle kalorické hodnoty.

Zákaz kouření zavádějí i další města a pláže

Pokud Johnson zákaz kouření skutečně prosadí, bude nekuřáckých 40 procent Londýna. Nepůjde však o první případ mezi světovými velkoměsty, kde by byly významné veřejné plochy prosty kouře z cigaret. Platí to například i pro všechny parky a pláže v New Yorku. Od letošního léta se zavedl zákaz kouření také na plážích v italském Bibione, zdůvodnilo se to ochranou životního prostředí a právem turistů na zdravou dovolenou (čtěte „Kuřáci už si v Bibione nezapálí“).

Loni překvapilo cestovatele Turecko, které přišlo s návrhem zakázat vodní dýmky ve všech uzavřených veřejných prostorách. Tzv. šíša nebo nargila, jak se dýmce slangově říká, je přitom v Turecku určitým symbolem orientální kultury a jen málokterý turista ji tady neokusí.

V Británii se však proti návrhu ihned postavili bojovníci za kuřácká práva. Zástupce lobbistické skupiny Forest Simon Clark označil myšlenku zákazu za nehoráznou. „Další věc, kterou nám zakážou, bude kouření na našich vlastních zahradách, pro případ, že by obláček kouře unikl přes plot,“ prohlásil Clark.