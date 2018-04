Londýn: pulzující metropole, kde za kulturní zážitek platíte jen výjimečně

VISITBRITAIN PLNÍ SNY VisitBritain plní Vaše sny! Zde je dopis od výherkyně naší jarní soutěže, Petry Setvínové, která vyhrála první cenu – zájezd do Londýna pro dvě osoby. Součástí výhry zájezdu do Londýna bylo ubytování ve stylovém hotelu UMI, který se nachází nedaleko Hyde Parku a výhodou je, že je přímo na lince z letiště Heathrow. Dobrý den,

chtěla bych Vám moc poděkovat, za krásný výlet, který jsem mohla podniknout se svým dědečkem díky výhře z VisitBritain. Viděli jsme vše co jsme chtěli, ochutnali jsme místní jídlo a samozřejmě i pivo Guiness. Dokonce i počasí nám přálo i když první den jsme neunikli klasickému anglickému počasí. Těsně před odletem mi dědeček svěřil, že výlet do Londýna si vždy moc přál a že jsme mu splnili jeden z jeho snů. A za to mohu poděkovat Vám.



Přeji krásný den Petra Setvínová