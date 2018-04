Londýn prodá na letní olympijské hry 2012 až devět miliónů vstupenek

Vancouver brzy předá olympijskou štafetu Londýnu, dalšímu hostitelskému městu olympijských a paralympijských her. Letní hry 2012 budou již třetí v pořadí, které se uskuteční na území Velké Británie. Zajímá vás, jak probíhají přípravy a co chtějí Britové prostřednictvím XXX. letních olympijských her vzkázat světu? Na kolik návštěvníků se Londýn připravuje?