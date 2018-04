Londýn: Mekka obchodů a vánočních tržišť

Město světel

Nastal čas vánoční a do britské metropole přichází nové světlo i nálada. Ulice Londýna se obléknou do tisíců malých světélek, která v sobě možná i odrážejí slavné světlo betlémské.

A právě světelná výzdoba tolik proslavila londýnské Vánoce. Duch svátků klidu a míru je přítomen snad v každém koutě města, od věhlasného West-Endu až po téměř neznámá předměstí.

I tváře Londýňanů mají náhle jiný výraz. Stres a neustálý spěch střídá úsměv a radost. Snad jen shon po vánočních dárcích občas naruší jejich pohodu.

Na náměstích, v obchodních domech i v řadě restaurací či kaváren majestátně trůní vánoční stromky, odevšad zní koledy a všudypřítomní Santa Clausové naplňují oči dětí nadějí, že i letos jim nadělí vysněné panenky, autíčka či plyšové medvídky.

Vánoční strom na Trafalgarském náměstí

Nejvěhlasnějším vánočním stromkem se chlubí Trafalgarské náměstí. Každý rok jej Britům daruje Norsko. To tak vyjadřuje dík Británii za pomoc norskému lidu a králi během nacistické okupace za druhé světové války. Po svém návratu do vlasti věnoval v roce 1947 tehdejší norský král Hakon VII., který strávil pět válečných let v Londýně, Británii vánoční strom a jeho následovníci od té doby v této tradici pokračují.

Strom, který bývá vysoký 25 metrů, bdí spolu se sochou admirála Nelsona nad náměstím, jež bylo vždy hlavním dějištěm shromáždění.

Vánoční Londýn zasáhne všechny smysly

Zavřete oči a nadechněte se! Cítíte vůni pečených kaštanů a teplých mandlí obalených v cukru, které pouliční prodavači opékají na rozpálených pánvích? A cítíte to dobře známé aroma svařeného vína? To zaručeně vyžene z těla zimu všem prokřehlým turistům.

Vánoční shon na Oxfort Street

Vánoce jsou v plném proudu, o čemž svědčí i atmosféra téměř všech obchodů a tržišť. Ne nadarmo se říká, že Londýn je Mekkou těch, kdo rádi nakupují. A co teprve před Vánocemi! Pokud nevěříte, tak si zajděte na Oxford Street.

Tato rušná ulice plná všemožných obchodů je doslova "nacpaná k prasknutí". Nejen zástupy lidí napovědí, že sem dorazily Vánoce. Tu skutečnou vánoční náladu získá Oxford Street až po setmění, kdy se rozzáří tisíci světel a vánočních stromečků.

Sousední Regent Street je o poznání noblesnější. Je rájem klenotníků, obchodníků se starožitnostmi. Z okna výloh na vás "mrknou" jména těch nejslavnějších módních návrhářů a všude se to hemží elegantními džentlmeny a dokonale upravenými dámami.

Je libo kultura? I o Vánocích má Londýn co nabídnout. Téměř všechny katedrály a kostely jsou dějištěm koncertů či mší s koledami a hudbu je vlastně slyšet ze všech tržišť, obchodů a náměstí.

Rovněž milovníci divadla si přijdou na své. A zvláště příznivci pantomimy, která již tradičně patří k londýnským Vánocům. Je zážitkem hlavně pro děti, které se do hry zapojují, povzbuzují herce a pokřikují. Historie londýnské pantomimy sahá až do roku 1728, kdy se stala neodmyslitelnou součástí slavné čtvrti Covent Garden.

Povinná atrakce Covent Garden

Právě životem pulzující Covent Garden se stala "povinnou atrakcí" vánočního Londýna. Stylové obchůdky a trhy zdobí vánoční ozdoby, pouliční komedianti zpívají koledy a rušné náměstí Piazza a tržiště Central Market praskají pod davy návštěvníků.

Kryté centrální tržiště je rájem předvánočních nákupů. Najdete zde obchody věhlasných značek, ale i malé obchůdky a stánky s knihami, uměleckými předměty. Ti, kteří jsou vyčerpaní sháněním dárků, si mohou posedět v jedné ze zdejších kaváren, a vychutnat si tak atmosféru dokreslenou tradičními melodiemi vánočních koled.

O kousek dál, v exkluzivním nákupním středisku Thomas Neal's, se to naopak blyští šperky, značkovým oblečením a suvenýry. A pokud si budete chtít dát něco k snědku, tak nezapomeňte na krůtu a hustý vánoční pudink. Ty nejlepší krůty prý prodávají na tržišti ve Smithfieldu, kde se o Štědrém dnu koná vyhlášená dražba krůt.

MŮŽE SE HODIT Kam se ještě vydat

Na kluziště. To nejproslulejší leží na nádvoří impozantní klasicistní stavby Somerset House o velikosti 700 metrů čtverečních. Večer pak celou ledovou plochu lemovanou kavárničkami pohltí záře světelných ornamentů. Nad nimi dlí téměř patnáct metrů vysoký vánoční strom, který dorazil na vyzdobené nádvoří až ze Švédska.