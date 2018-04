Nová lanovka za dvě miliardy nabídne turistům úžasné výhledy na Londýn

Kabinková lanovka bude přepravovat návštěvníky olympijských her mezi dvěma dějišti her – O 2 Arenou na jižním břehu Temže a veletržním střediskem ExCel ve východním Londýně.

Lanovou dráhu dlouhou jeden kilometr podpírají sloupy vysoké 91,4 metru. Přes řeku bude jezdit celkem 34 kabinek, z nichž každá má kapacitu 10 pasažérů. Každých 15 sekund jedna kabinka, což představuje až 2 500 lidí za hodinu v každém směru. Pro představu: stejný počet přepravených lidí by muselo zajistit asi 50 autobusů, uvedl dopravní podnik Transport for London.

Kabinky se budou pohybovat ve výšce 50 metrů, takže cestující si užijí hezké panoramatické rozhledy na Temži.

V Londýně finišuje stavba kabinkové lanové dráhy přes Temži, která by měla zahájit provoz v létě na začátek olympijských her. Stavba lanovky začala v srpnu 2011.

Lanovka je předražená, zlobí se její odpůrci

Náklady na vybudování lanovky se ale nelíbí mnoha jejím kritikům. "Je to nejdražší lanovka v historii!", okomentoval novou ozdobu londýnského panoramatu Ben Livingstone, kandidát na příštího starostu města.

Podle původních odhadů měla lanová dráha stát zhruba 25 milionů liber a stavba se měla financovat výhradně ze soukromých zdrojů. Náklady se ale nakonec vyšplhaly na 60 milionů (cca miliarda a 800 tisíc korun). Část ve výši 36 milionů pokryje sponzorský dar letecké společnosti Emirates, zbytek zaplatí město, jehož investici by postupně mělo splatit jízdné. Zatím není jasné, kolik bude lístek na lanovku stát, předpokládá se jen, že na dráhu bude platit i londýnská čipová karta Oyster na hromadnou dopravu.

Tip na dovolenou Rádi byste poznali Londýn? Žádný problém. Na dovolena.iDNES.cz si zájezd jistě vyberete.

Dopravní podnik Transport for London doufá, že lanovka bude dobře sloužit i po skončení olympijských her a bude schopna přepravit až dva miliony lidí ročně. Kabinky by měly být uzpůsobené i k převozu jízdních kol.

K nadšeným příznivcům nové lanovky patří například i současný londýnský starosta Boris Johnson. "Cestující si budou moci plnými doušky vychutnat velkolepé výhledy na olympijský park a nejvýznamnější stavby Londýna, a to vše během několika minut," hlásal starosta už v roce 2010 krátce po zveřejnění plánů na výstavbu nové dráhy.

Londýn se tímto počinem každopádně zařazuje po bok Barcelony, Lisabonu, Kolína nad Rýnem, New Yorku a Singapuru, kde lanovky patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, napsal britský deník Daily Mail.