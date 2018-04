Levně do Londýna: jeďte nyní, turistů je málo a hotely snižují ceny

Olympiáda a varování před přetíženým dopravním systémem vedly k tomu, že do divadel, obchodů a hotelů v centrálním Londýně přichází méně lidí než jindy. Objevují se pochyby, zda hry přinesou metropoli krátkodobě finanční přínos, napsal Financial Times. Podle prestižního deníku to vypadá, že olympiáda proměňuje střed Londýna v "město duchů".

List uvádí, že hry přitáhly do města na 100 tisíc zahraničních návštěvníků, tedy víc než při minulé olympiádě. Ale to je podstatně méně než odhadovaných asi 300 tisíc zahraničních turistů, kteří by v Londýně jinak normálně byli.

Nejvíc na to doplácejí divadla. "Krvácíme," uvedla ředitelka skupiny Nimax Theatres Nica Burnsová. "Pro mých šest divadel byl minulý týden nejhorší za celý rok," řekla a odhadla, že její scény budou mít přes léto o 30 procent nižší tržby.

Muzea a památky hlásí velký pokles návštěvnosti

Dobře na tom nejsou ani muzea a památky. Asociace turistických atrakcí (ALVA), která sdružuje pamětihodnosti jako Britské muzeum a Tower, zaznamenala za poslední dva týdny pokles návštěvnosti o 30 až 35 procent.

Naši členové se to snaží kompenzovat tím, že informují návštěvníky, že jsou menší fronty a delší otvírací hodiny, řekl šéf ALVA Bernard Donoghue.

Hotely tlačí ceny dolů

Ceny snižují i hotely. Podle průzkumu organizace Hotels.com ceny poklesly během dvou týdnů v červnu o 25 procent.

"Zcela to zničilo trh pro tohle léto," tvrdí Nick Palan, ředitel společnosti Golden Tours provozující vyhlídkové autobusy po Londýně.

"Hotely začátkem roku nastavily ceny hrozně vysoko ... a některé velké cestovky už v květnu doslova přestaly nabízet Londýn. Naše tržby klesly o 20 procent," řekl Palan.

"Všude se měsíce mluvilo o tom, že Londýn bude plný až po střechu a že dopravní systém bude pod tlakem. Hodně lidí to odradilo," řekl londýnský poslanec Mark Field. "Nejdražší hotely jsou na tom dobře, protože mají oficiální hosty her, ale ostatním to takový prospěch nepřineslo."

Podle Donoghuea vyzvala jeho asociace londýnský dopravní podnik (TfL), aby změnil přístup a doporučoval cestujícím: "Pokud se budete vyhýbat špičkám a nejrušnějším stanicím, Londýn je překvapivě přístupný. Máme otevřeno." TfL dlouhodobě varoval před přetížením londýnské veřejné dopravy a vyzýval pasažéry, aby se při hrách vyhýbali nejrušnějším linkám a stanicím. Radnice doporučovala Londýňanům, aby si vzali dovolenou nebo pokud možno pracovali doma.

TfL odhadl, že v pondělí, tedy v první všední den během olympiády, se počet cestujících zvýšil oproti normálu o čtyři procenta.

Hromadné dopravě se v pondělí svěřil i premiér David Cameron, který vyrazil do olympijského parku na soutěže ve skoku do vody podzemní dráhou. Ihned s tím seznámil veřejnost, když prostřednictvím Twitteru poslal svůj snímek se spolucestujícími na lince Jubilee.