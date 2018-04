Lokomotivám severu obětuje chovatel vše

Po pětašedesáti vteřinách, tedy ještě v limitu jeden a půl minuty, se mu nakonec podařilo malý vagon rozjet. Odměnou mu byly granule od svého pána. "To jsi musel hrát zase takovou komedii," promlouvá k němu dobrácky jeho trenér.

Ale to už se musí jít připravit na pokus se svým druhým svěřencem, fenkou Rushou. "Mám tady celkem tři psy, všechno jsou to lokomotivy severu," označuje své malamuty cvičitelským slangem. Téměř padesátikilový Max ještě odpočívá v autě, jeho čas teprve přijde. "Má osobní rekord tři tisíce sto," chlubí se Dan Navrátil.

Takových výkonů pes nikdy nedosáhne bez tvrdé přípravy. Dvaatřicetiletý cvičitel z Lukova prohání své krasavce na kole nebo je nechává táhnout pneumatiku od traktoru zalitou betonem.

"Jezdíme hlavně po lesních cestách, aby si na tvrdém asfaltu nezničili tlapky," vysvětluje zkušený cvičitel, kterému příprava psů na závody zabere všechen volný čas.

"Jinak to prostě nejde. Ale pro většinu účastníků závodů, kteří se do Uherského Ostrohu sjeli, je to životní náplň, které obětují strašně moc. Jsme tak trochu ujetí, psi jsou prostě náš životní styl," říká rozvedený muž s šátkem na hlavě a ve vysokých botách. Shadow už na další váze neuspěl. Přestože se ve speciálním postroji vzpouzel, stavěl se na zadní, v dešti a bahně více než metrákový vozík nerozjel. Od pána přesto dostal granule za snahu.

Kromě času stojí Dana Navrátila psi především peníze. Přijdou ho asi na dvě stě korun denně. "Dostávají totiž nejlepší granulovité krmivo s větším obsahem proteinů a tuků," vysvětluje.

Ale pouze svaly nejsou zárukou úspěchu. Záleží především na povaze a vlastnostech psa.

"Když zapřáhnu do tahu Maxe, tak ho nemusím ani povzbuzovat a on už dobře ví, co má dělat. Zato Shadow si někdy postaví hlavu a i kdybych na něho vytáhl bič, tak se nehne," pokračuje Dan Navrátil.

Popírá však, že by někdy musel na své svěřence bič opravdu použít. "Stejně jako my, tak i psi to dělají proto, že je to baví. Donucování násilím k tomu nepatří," uzavírá.