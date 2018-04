VIDEO: Elegantní dáma v letech. Lokomotiva 475.1 jezdila i v KLDR

Spolehlivost spolu s nenáročnou údržbou udělaly z lokomotiv 475.1 žádané zboží. Škodovy závody v Plzni jich vyrobily celkem 172 kusů. V současnosti jsou v České republice provozuschopné jen tři.

V tendru je při plném stavu 11 tun paliva a 32 kubíků vody. Uhlí stačí zhruba na 500 kilometrů jízdy, zatímco voda jen na 150 km. Dvouválcová šlechtična dokáže proměnit vodu v sílu téměř dvou tisíc koní, ti ji pak rozhýbou až na sto kilometrovou rychlost.

Tyto lokomotivy vynikaly širokou škálou využití, vozily rychlíky i osobní vlaky, ale i rychlé nákladní expresy. „Dvakrát denně třeba jela v čele rychlíku z Chomutova do Chebu a zpátky, nebo jezdila s osobními vlaky z Chomutova do Karlových Varů. Patřila k jednomu z posledních typů parních lokomotiv, které Škodovka vyrobila. Měla výhodu moderního kotle a to řadě těchto lokomotiv zachránilo život - když dojezdily, sloužily jako výtopny. Proto neskončily v Kovošrotu,“ okomentoval lokomotivu pro iDNES.cz strojvůdce Jiří Mirvald.

V roce 1947 jste si takovou krasavici mohli koupit zhruba za tři miliony a 114 tisíc korun. Tolik za ni výrobce požadoval. K tomu ovšem připočtěte ještě odpovídající tendr za necelých 700 tisíc korun.

Výroba ve Škodových závodech trvala jen tři roky a byla ukončena v roce 1950. Při výrobě použila lokomotivka řadu moderních technologií a konstrukčních prvků ze zahraničí. Kromě moderního kotle s přehřívačem a natřásacích roštů spalovací komory a varníku se na některých kusech objevila také valivá ložiska.

Posledních 25 kusů z výroby bylo v rámci socialistické výpomoci odesláno do KLDR (1951). O čtyři roky došlo i k představení lokomotivy v Číně, tamní úřady ale žádnou objednávku neuskutečnily.

Lokomotiva bývá pro fanoušky železnic k vidění pravidelně na českých tratích. Sdružení Iron Monument Club Plzeň, které jednu z těchto lokomotiv vlastní, má na letošní rok naplánováno celkem 12 akcí, mezi nimi například Muzejní noc v Praze a okolí, Chodské slavnosti nebo Karlštejnské vinobraní. Kompletní seznam akcí si můžete prohlédnout zde.

