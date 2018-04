Lofer: pohoda v alpské vesničce

Může se hodit ZAJÍMAVÉ TIPY V LOFERU JESKYNĚ LAMPRECHTSHÖHLE

Když prší nebo na hřebenech zuří vánice, lze vyrazit mezi Weissbach a St. Martin, kde se kousek od silnice nachází vchod do celoročně otevřených jeskyní Lamprechtshöhle. Jejich padesátikilometrový podzemní systém patří k největším v Evropě. NA BĚŽKÁCH K IDYLICKÉMU ST. MARTINU

Směrem na Zell am See leží na dohled z Loferu idylická vesnička s tradičními alpskými staveními St. Martin, kde začínají běžecké stopy, upravené v délce 50 km. Navíc tu mají i osvětlenou sáňkařskou dráhu, udržované zimní turistické cesty pro pěší a pro výlety na saních s koňským spřežením. CURLING

Lyžařské školy nabízejí speciální týdny s diskotékami a zábavním programem pro děti. Nejoblíbenější jsou noční výpravy s pochodněmi. Dospělí naopak ocení možnosti zahrát si curling či zaplavat si na blízkém plaveckém stadionu v Unkenu. POSEZENÍ V HORSKÝCH CHATÁCH

Největší kulinářský zážitek nabízejí typické horské hospůdky: kromě tradičních studených mís se špekem a polévek s játorvými nebo špekovými knedlíky jsou to místní rakouské speciality špecle nebo velmi chutné orestované brambory s cibulkou a volským okem. WEISSBACHEM NA SNĚŽNICÍCH

Koho přestane bavit rychlost na hranách v obloucích i prohánění na běžkách, může se vydat do nedaleké romantické osady Weissbach a zpestřit své rodině pobyt dobrodružnou výpravou s horským vůdcem na sněžnicích.