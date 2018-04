Loďobusem po Paříži

I když je projekt městské lodní linky zatím spíše v plenkách, rodí se už jeho první názvy. Deník Le Parisien tak píše například o "říčním metru" či "loďobusu". Říční spoj by mohl podle prvních návrhů vyrážet v pravidelných intervalech z Maisons-Alfort na pařížském předměstí Val-de-Marne a zastavovat u Slavkovského nádraží (Gare d'Austerlitz), mostu Alma a evropské nemocnice George Pompidoua. Poté, co by se loď otočila na předměstí Issy-Val-de-Seine, vracela by se proti proudu se zastávkami u divadla Châtelet a Lyonského nádraží.



Lodního spoje by bez zvláštního příplatku mohli využívat držitelé časových jízdenek, takzvaných Carte Orange. Podle zástupce pařížského starosty pro dopravu Denise Baupina bude lodní linka určena především lidem, kterým nezáleží na rychlosti, a využívána by mohla být obzvláště o víkendech a svátcích.



Radnice tedy nyní začne řešit, jak by bylo možné lodní linku financovat, kdo by se o ni staral, jak velké lodě by byly pro spoje ideální a kde všude by mohly zastavovat. O tom, že lodní spoj není špatný nápad, svědčí podle Le Parisien fakt, že například v roce 1995 při velkých stávkách zaměstnanců metra řada Pařížanů cestovala po městě na palubách vyhlídkových lodí.