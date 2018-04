Loděnice je přítok Berounky

Na území berounského okresu vtéká v katastru obce Nenačovice, jejíž počátky sahají do 14. století. Před husitskými válkami část vesnice patřila Karlově univerzitě. Další obcí na toku jsou Chrustenice. Tato ves je připomínaná již v době knížete Břetislava v 11. století. Od poloviny 19. století se zde těžila železná ruda. Železnorudný důl Chrustenice patřil v dobách své slávy k největším a nejvýznamnějším dolům v oblasti Barrandienu. V současné době, kdy už není důl v provozu, jsou některá důlní díla přeměňována na muzeum hornictví. V těsném sousedství Chrustenic leží městečko Loděnice. Do historie se dostala díky události, při níž se rozhodovalo, kdo bude v Čechách vládnout. Koncem ledna 1179 zde porazil kníže Soběslav jiného Přemyslovce, knížete Bedřicha. Loděnice se může pochlubit několika historickými prvenstvími. V zámeckém parku byl vybudován první antukový tenisový kurt v českých zemích. V gramofonových závodech vznikly první typy různých zvukových nosičů u nás. Z Loděnice protéká stejnojmenný potok romantickým kaňonem do Svatého Jana pod Skalou. Při troše štěstí můžeme v údolí potoka spatřit skorce vodního nebo ledňáčka říčního. Svatý Jan pod Skalou s mohutnou skalní stěnou a barokním klášterem je jeden z nejkrásnějších koutů Českého krasu. Dnešní podoba kláštera je dílem významných barokních stavitelů Carla Luraga a Kiliana Ignáce Dientzenhofera. V místě klášterního kostela vytéká krasový pramen Ivanka, pojmenovaný po legendárním poustevníku sv. Ivanovi, který v těchto místech žil v 9. století. Se sv. Ivanem je spojena i chráněná rostlina kavyl sličný, zvaný lidově vousy sv. Ivana. Ze Svatého Jana pod Skalou putuje potok Loděnice opět hlubokým a úzkým údolím s divokými skalními scenériemi do místa zvaného V Kozle, kde se vlévá do Berounky.

Říčka Loděnice, zvaná též Kačák