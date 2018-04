Livigno láká nejen lyžaře. Tip na celoroční aktivní dovolenou

Popravdě, na začátku jsem od toho moc nečekal. Další ze stovek alpských středisek, které nabízejí slušné lyžování a v posledních letech se pokoušejí nabídnout pár atrakcí i pro aktivní letní dovolenou.

Livigno mě ale prakticky od prvního dne hodně překvapilo. Díky poloze, rozloze, krajinnému uspořádání a vysoké nadmořské výšce, ale hlavně šikovným místním lidem nabízí tak pestré možnosti jako málokteré alpské středisko. Na rozdíl od některých jiných míst v horách se tu vyřádí téměř všechny kategorie návštěvníků – nároční sportovci, sportovní rodiny s velkými i malými dětmi, party milovníků horských i silničních kol, senioři i stoupenci odpočinkové horské pohody či mírného luxusu.

Pojďme si vypočítat hlavní možnosti aktivit, které má návštěvník k dispozici.

Sice studené, ale jinak perfektní jezero pro různé vodní sporty – ideální pro kajak nebo paddleboarding. Jen vítr pro plachtění tu nehledejte.

Rozlehlé přehledné rovinaté údolí je vhodné pro mnohakilometrové volné procházky, pohodovou jízdu na kole nebo inline bruslích.

Mohutné a členité kopce, které se zvedají po obou stranách údolí vysoko přes 2500 metrů, poskytují skvělé možnosti jak pro horské výšlapy, tak hlavně pro jízdu na horském kole takřka všech kategorií náročností. Livigno si díky tomu vytváří pověst mekky horských kol.

Každým rokem stoupá obliba mezi milovníky silniční cyklistiky. Do Livigna se sjíždějí celé party fandů nebo kamarádů, kteří pak zdolávají okolní horské průsmyky, včetně ikonického Passo Stelvia (2750 m).

V Livignu je i bikepark nabízející adrenalinový sjezd:

VIDEO: Sjezd v Bikeparku Livigno Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K téměř „povinné“ aktivitě pak patří odpolední a večerní procházky po dlouhatánské hlavní ulici vesnice spojené s posezením v příjemných stylových a zároveň moderních barech a hospůdkách, jako jsou třeba výborné Bivio či Paprica, a samozřejmě nakupováním. Dnes už to sice není takové terno jako dřív, ale zejména parfémy se tu stále vyplatí koupit. Pohonné hmoty (litr nafty tu stojí v přepočtu hluboko pod 25 korun) snad nemusíme ani zmiňovat.

Kam se sjíždějí špičkoví sportovci

Jak se tam dostat Do Livigna to není blízko. Když všechno klape, je to autem přes 7 hodin 30 minut (buď přes Mnichov, Garmisch, Landeck, Scuol a Zernez nebo přes Mnichov, Bregenz a Davos). Na druhé straně někoho možná překvapí, že je to téměř stejně daleko jako na Lago di Garda. A to se tak daleko nezdá. Italské Livigno

To vše se odehrává ve výšce nejméně 1800 metrů. Takže tu návštěvník každou chvíli potkává, většinou aniž to tuší, špičkové sportovce všech odvětví. Livigno si oblíbili profesionální cyklisté, zejména Kreuzigerův Saxo Tinkoff. Pravidelně sem také zajíždí na letní trénink norští běžci na lyžích, takže žádná náhoda, když spatříte na kolečkových lyžích míjet kočárky třeba Petera Northuga. A také světoví atleti. A to už brzy chystají i tréninkový atletický stadion. Na jezeře už dnes trénují špičkoví veslaři nebo kanoisté včetně českého mistra světa Josefa Dostála.

Zároveň tu nabízejí i rozptýlení typická pro mnoho dalších alpských míst. Dobré lanové centrum, které vede Simone, bratr slavného italského sjezdaře Roberta Naniho, nebo lehčí i těžší ferraty často doplněné o adrenalinový „zipline“.

A pak je tu ještě něco, co nemá každé místo - genius loci. Livigno ho má. Do konce padesátých let minulého století bylo zapomenutým údolím kdesi uprostřed Alp, kam bylo dost složité se v zimě vůbec dostat. Za pouhých 40 let se změnilo k nepoznání, ale přitom si zachovalo svůj tradiční ráz - chalupy, kde se kombinuje kámen se dřevem a s průhledy na okolní kopce. I všechny nové budovy se starým stylem důsledně řídí.

Staré livignské rodiny projevily nezvyklou osvícenost. Pochopily rychle světový trend a vybudovaly takřka z ničeho konkurenceschopné moderní turistické středisko s krásným charakterem. To nadšení a smysl pro krásno je tu cítit na každém rohu.

Livigno