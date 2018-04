Liverpool - Beatles, Jeskyně a největší katedrála

Až do června roku 2003 tahal Liverpool své návštěvníky převážně na Beatles. Ne že by to nebylo zlaté dědictví, ale přece jen už mírně zašlé.

Naštěstí byl tehdejší britskou ministryní kultury Tessou Jowell vyhlášen Evropským městem kultury 2008 a přípravy začaly.

Na výstavbě moderního centra a úpravě historických památek i budování nového doku se proinvestuje více jak miliarda liber.

Touto dobou je ještě nejčastějším prvkem liverpoolské architektury plot z vlnitého plechu a za ním zuřící stavební ruch. Nová podoba ulic, plavebních kanálů a nákupních center je zatím vidět jen na plakátech na stavebních ohradách. Ale do spuštění bohatého programu v příštím roce to určitě stihnou.

Krásu přístavu u ústí řeky Mersey nekalí úpravy ani teď. Ráno vás probudí křik racků a vy si pro návštěvu můžete vybrat jeden z doků přebudovaných na muzea a obchody, starou radnici, bankovní čtvrť nebo The Cavern (Jeskyni).



Albertův dok

A přestože liverpoolský přístav je už tři roky památkou světového dědictví, začneme asi přece jen v té Jeskyni, kde znívalo Yesterday v tom nejoriginálnějším originále.

Jeskynní čtvrť

Ringo, George, Paul a John jsou v Matthew Street, malé uličce nedaleko radnice, téměř všudypřítomní.

Vejdete do ní z rušné North John Street, po pravé ruce necháte budoucí hotel Hard Days Night a ihned narazíte na sochu Johna Lennona, jak ledabyle opřená o zeď slouží davům turistů k důvěrným fotografiím s legendou.

Hned vedle Johna je zeď popsaná jmény známých i zapomenutých kapel - zeď slávy. Co cihla, to jméno hudebníka nebo kapely, kteří si v The Cavern zahráli.

Vedle Queen a Rolling Stones jsou tu i Chuck Berry, Judas Priest, Oasis, Status Quo nebo Suzie Quatro. Zajímavá směsice.



Socha Johna Lennona

A teď čelem vzad a přímo před sebou máte neon The Cavern Club. Není to úplně ten samý klub, kde hrávali slavní ´brouci´, protože ten byl i s domem zbourán v roce 1973, ale byl cihlu po cihle znovu postaven.

Prý se v prostoru shoduje s původním klubem asi z padesáti procent, ale protože si zachoval svoji starou atmosféru, návštěvníků tady nijak neubývá.

Pivo mají dobré, revival band je taky slušný, tak můžete s přimhouřenýma očima (i ušima) předstírat, že jste se vrátili do šedesátých let. "When I was young, I was so much younger than today..."

Co krok to dok

A teď už teda zpátky do přístavu. Vezmeme to na North John Street doleva, pozor výkop, a pak doprava do Lord Street.

Když půjdeme pořád rovně, dojdeme k červenobíle pruhovanému domu. Tady sídlilo ředitelství společnosti White Star, která by třeba dnes nebyla tak slavná, kdyby kdysi nevlastnila loď jménem Titanic.

Z balkonu četli zdrcení zaměstnanci zdrceným davům dole jména obětí, jež nepřežily srážku parníku s ledovcem.



Sídlo společnosti White Star

Přejdeme několikaproudou New Quay a jsme v přístavu. V roce 2008 už budete mít po levé ruce titána mezi nákupními centry, který sám spolyká více než miliardu liber, přesto je to zajímavější napravo.

Stojí tam tři obrovské budovy zvané tři grácie, které patřily námořním společnostem a skrze které nastupovali bohatí pasažéři do zaoceánských parníků nebo kde sídlily pojišťovací a obchodní společnosti.

Dnes je v Royal Liver Building (ten má na střeše mytické ptáky, kteří by prý svým odletem zlikvidovali město, a proto jsou přikováni pouty), Cunard Building a Port of Liverpool Building mnohem klidněji.

Ale když se projdete dvoranami obloženými přepychovým mramorem a pozlacenými, až oči bolí, máte pocit, že byste sami rádi nasedli na loď a odpluli do Nového světa.

Před touhle monumentální trojkou leží systém doků a promenád. Řeka Mersey je v tomto místě asi kilometr široká a nedokáže ji překlenout žádný most.

Vedou pod ní ale tři tunely, kterými proudí čilý provoz do města Birkenhead tam za vodou. Když se dáme proti jejímu proudu, dojdeme přes dok Canning do Albertova doku.

Z bývalých přístavišť a opraven lodí je komplex muzeí, obchodů a malých kavárniček.



Námořní muzeum

Určitě se podívejte do galerie Tate Liverpool na moderní umění, v Maritime Museum si prohlédněte, jak se Liverpool jako přístav měnil v průběhu staletí, ale nejsilnější zážitek vám tady nabídne muzeum otroctví International Slavery Museum.

Z obyčejné expozice se stává hrůzná zkušenost, kde si poslechnete příběhy otroků odvážených přes liverpoolský přístav do Ameriky, vyzkoušíte téměř na vlastní kůži život v otrockém domě na plantážích a prohlédnete si nástroje, na jejichž užití chcete co nejdřív zapomenout.

Na opačné straně Albertova doku najdete výstavu Beatles a obchod, kde se vedle propisek Help nabízejí ponožky Yesterday a kde obličej slavné čtyřky zdobí všechno od triček po popelníky.

Věž až do nebe

Jedna ze dvou liverpoolských katedrál je ve své církvi zřejmě nejvyšší na světě. Uhodnete která?

Jistě, jsme v Anglii, takže ta protestantská. Věž katedrály sahá až do sta metrů. Varhany uvnitř jsou největší v celém Spojeném království a hlavní zvon je třetí největší na světě.

Zdá se, že to protestanti v katedrálách katolíkům natřeli, ale římskokatolická Metropolitní katedrála, která stojí na stejné ulici jako protestantský gigant, má zase velmi originální moderní design - říká se jí kvůli němu Paddyho vigvam.

Jestli chcete vědět proč, budete se muset přijet podívat.



Anglikánská katedrála

V Liverpoolu je toho na podívání mnohem více. Například škola, do které chodil Paul McCartney. A další poklady na vás čekají na břehu Mersey.

Nezapomeňte se třeba zeptat na tajné tunely pod městem a proč vznikly nebo na jízdu obojživelnou autobusolodí v podobě žluté ponorky.

Nejvíce hrdí jsou místní obyvatelé na zdejší fotbal. I kdyby se vám nepovedo vidět zápas přímo na vlastní oči na stadionu, zajděte se podívat na utkání do některého z barů. Je to unikátní zážitek.