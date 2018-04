Liverpool, aneb kde žili slavní Beatles

"Chodí sem zástupy lidí jen kvůli tomu jménu," říká servírka Jane. Ale neznamená to, že by sem nezavítali i místní. "O minulosti si ale moc nepovídají," říká.



Kdyby kasírovala za focení před cedulí s názvem Penny Lane, bylo by to jistě pro podnik velké přilepšení. Co chvíli zde defiluje skupina hudbymilovných fanoušků, pro které ten název hodně znamená. Cedule je bytelná, prý byla cenným sběratelským artiklem.



Stejně jako třeba i Straw berry Field, nenápadný náhrobek se jménem Eleanor Rigby, či typické anglické domky, kde John, Paul, George a Ringo vyrůstali. A v neposlední řadě řeka Mersey, která dala počátkem 60. let hudebnímu stylu jméno.



"Jistě vzpomínám si na ně," tvrdí prošedivělý pumpař u vysloužilé benzinky opodál. Chodil prý s Paulem do stejné školy.



Když před více než třiceti lety Beatles zakládali svoji obchodní společnost Apple, spousta podobných kumpánů se rázem ujala funkcí, ke kterým je nekvalifikovala jiná přednost než léta ve společné školní budově s nejslavnějšími místními rodáky.



Jak vlastně jejich Liverpool tehdy vypadal? Omšelá přístavní čtvrť na severním liverpoolském předměstí dává přibližnou odpověď. Vzpomínáte,jak filmový Ringo bloudí na osamělé procházce kolem pusté říční navigace a hraje si s dětmi? To jsou kulisy, které mohou dát přibližnou představu Liverpoolu 60. let.



Bývalá skladiště s opadanou omítkou, omšelé doky a patinované zdi tehdy už jen vzpomínaly na doby,kdy Británie byla námořním impériem a přístav vzkvétal z obchodu s "bílým zlatem" pro severoanglické přádelny.



Karel Čapek ještě viděl "bučící parní trámy, vlečné lodi, bílé transatlantiky, doky, bazény, věže, sila, elevátory, dýmající továrny,nakladače,bárky, sklady, loděnice, sudy, bečky, balíky, komíny, stožáry,lanoví..." Podotkl, že ani půl hodiny nepřetržitého kupení těchto a dalších slov neobsáhne zmatek zvaný Liverpool.



Rodiče slavných Beatles to ještě zažili. Pan Harold Harrison, Georgův tatínek, pracoval jako steward u společnosti White Star Liners. Stejně tak otec Johna Lennona, který si však, jak známo, svého syna nikdy nevšímal a splňoval všechna kritéria neodpovědného přístavního opilce.



Práci v přístavu ochutnali i členové kapely. Ringo Starr jistou dobu fungoval jako barman na dopravních člunech, které křižovaly široké ústí řeky Mersey.



Paul McCartney se po návratu z prvního, nepříliš úspěšného hamburského angažmá dal najmout na místo závozníka u přepravní společnosti, která sídlila v přístavu. "Táta mi nedal pokoj, a tak jsem se konečně vydal na pracák," cituje Paula ve své knize o Beatles Antonín Matzner. "Jezdil jsem vzadu na korbě náklaďáku a celé dny jsem vykládal a nakládal zboží."



Dnes už je část starých doků opravena, v podobném stylu jako v Londýně. Sídlí zde galerie, banky, prodejny, samozřejmě včetně suvenýrů. Libo propisovačku se žlutou ponorkou? Nebo odznáčky s tvářemi Beatles? Suvenýry občas překvapí bezbřehou fantazií.



Teprve mnohem dál na sever se doky podobají více atmosféře starých filmů, s námořnickými hospodami, kde se pije už od rána.



Kavárny a hospody byly pro Beatles cenným místem. Scházeli se v nich celý den, dostali tu příležitost k výdělku. Tady se mísily hudební vlivy, které přicházely liverpoolským přístavem z Ameriky.



Takovým místem byla i kavárnička Casbah Mony Bestové, která stojí v nenápadné ulici Hayman's Green. Paní Bestová ještě po letech vzpomínala, jak se John Lennon při první návštěvě chopil malířské štětky a začal bílit stěny hlava nehlava bohužel s nepříliš uspokojivým výsledkem.



"Ještě když jsme otvírali, byly některé barvy mokré," říkala. John, Paul a George (tehdy ještě bez Ringa) tu hráli za "honorář" pouhých 15 šilinků. Snaha zachovat vše, jak bylo, zde hraničí s muzealitou.



To je i problém slavného klubu Cavern (Jeskyně). Místo, kde se Brouci prvně ocitli v davech skutečně vřeštících děvčat a kde vychutnávali větší, byť zprvu jen lokálně vymezenou slávu, muselo ustoupit stavební obnově města. Nový klub je však postaven z původních cihel, podle stejných plánů.



V ulici Mathew se nachází i další atrakce: populární Beatle shop, kde dychtivý fanoušek nalezne vše možné i nemožné o liverpoolské čtveřici, ale i o dalších kapelách, které tehdy vytvářely mersey-sound. V regálech jsou čerstvé výtisku časopisu Mersey Beat. Ty staré mají cenu tisíců liber.



O kus dál je sousoší Beatles, jehož autorem je Arthur Dooley, ke kterému přibyla po Lennonově smrti ještě malá bronzová soška. Názory na dílo se různí. "Je to fantastické," rozplývá se drobná Japonka s fotoaparátem. Obyvatelé Liverpoolu však by prý raději něco "obyčejnějšího".



Ale vraťme se na místa, která nelze v programu vynechat: Penny Lane a Strawberry Field, která dala vzniknout slavným hitům, a nabourala tak ustálené představy, že všechny rockové písně jsou o jediném americkém městě jménem Memphis. Penny Lane zklame toho, kdo čeká doslovný obraz textu písně. Nepotká tu veselého holiče,hasiče ani zdravotní setřičku. "Je to zčásti realita," přiznal Paul publicistovi Paulu Turnerovi, "a zčásti nostalgie."



Stejně tak Strawberry Field (John v písni poopravil na Strawberry Fields) se mění z obyčejného viktoriánského domu se zahradou v privátní připomínku dětství.



Může se hodit



KDE HLEDAT



Místa spojená s tvorbou liverpoolské čtveřice není složité hledat s mapou po svých. Ale pokud je člověk v časové tísni, organizovaný výlet je určitě řešením. Patrové autobusy na jednohodinovou okružní cestu vyjíždějí denně ze zastávky Albert Dock ve 12.35 a ze zastávky Clayton Square ve 12.45 Cena: Dospělí 3 libry, děti 1,5 libry



INFORMACE



Mapy i další materiály poskytne Merseyside Tourism Board Welcome Center (0044-151709 3631) nebo: Cavern City Tours Ltd. (0044-151-236 9091), 31 Mathew Street, Liverpool L2 6RE



251 Menlove Avenue

Tady bydlel John se svojí tetou Mimi, v letech 1945 1963. Jeho matka Julie ho chodila jen navštěvovat. Mimi malého Johna těžce zvládala. Šéfoval dětským partám a prováděl neuvěřitelné vylomeniny.



20 Forthlin Road

Paulův domov v letech 1955-1963. Tiché předměstí, vzdálené půldruhého kilometru, přes golfové hřiště od ulice, kde bydlel John. Malému Paulovi šlo učení skoro samo a vyráběl krasopisné domácí úlohy.



174 Macket's Lane

George zde pobýval v letech 1962 - 1963, tedy v době, kdy již Beatles měli veledůležitou smlouvu s Brianem Epstainem. Malý George byl šikovný a samostatný. Na rozdíl od Paula a Johna ale byl uzavřenější.



10 Admiral Grove

Ringo vzpomíná, že nejzazší vzpomínkou z dětství je chvíle, kdy se stěhovali na ploše náklaďáku na tuto novou adresu. Bydlel zde v letech 1943 - 1963. Největší předností nového bydliště prý byla nízká činže.