Litva – jezerním labyrintem k jantarovému pobřeží

JAK SE TAM DOSTAT

Přestože Litvu leckdo považuje za vzdálenou zemi, neleží od nás o nic dále než třeba střední Francie. Vzdálenost Praha-Vilnius je asi 1050 km.

Vydáte-li se do Litvy autem, zabere cesta z Prahy do Vilniusu asi 15-18 hodin, z Ostravy asi 13-16 hodin čisté jízdy. S přestávkami tedy počítejte raději s jízdou přes jeden den a jednu noc, nebo si cestu rozvrhněte na dva dny a přenocujte ve středním Polsku. Cesta přes Polsko po často úzkých hrbolatých silnicích rozhodně není moc příjemná, kvalita litevských silnic je však nesrovnatelně vyšší.

Letecky - do Vilniusu létá z Prahy 1-2x denně přímá linka ČSA. Chcete-li ušetřit, zkuste levnější lotyšskou společnost Air Baltic, která působí také v Litvě a nabízí přímé lety do Vilniusu např. z Berlína.

Do Litvy se lze dostat také 1x týdně autobusem se společností Eurolines která jezdí z Prahy a Hradce Králové do Kaunasu a Vilniusu (cesta z Prahy do Vilniusu trvá asi 18 hodin). Linka odjíždí z Prahy do Litvy každou neděli, zpátky každý pátek.

Přímé vlakové spojení do Litvy neexistuje, je třeba přestoupit ve Varšavě. Osud jezdí každý den v 7.30 přímý spoj do litevského Šeštokai, kde přestoupíte kvůli změně rozchodu železnice na navazující spoj do Vilniusu (příjezd kolem 18.00 litevského času). Zpáteční spoj vyjíždí z Vilniusu rovněž každý den ráno a do Varšavy přijíždí večer. KDE BYDLET

V litevských městech lze najít ubytování od špičkových pětihvězdičkových hotelů přes běžné tříhvězdičkové až po jednoduché hostely a ubytovny. Dobře vybavené a moderní kempy se nacházejí spíše mimo města a není jich příliš mnoho, častější jsou jednoduchá tábořiště se základním vybavením. Zajímavým tipem je ubytování na farmách – Litevská asociace pro venkovskou turistiku sdružuje stovky takových ubytovatelů ve všech koutech země. Výhodou je příjemné prostředí a příznivé ceny. JAKÉ JSOU CENY

S trochou generalizace jsou stejné jako u nás, nejdráže je samozřejmě ve Vilniusu, případně Kaunasu a Klaipėdě. Nocleh v tříhvězdičkovém hotelu přijde na 500–1000 Kč/os. se snídaní, v ubytovně na 250–500 Kč (obvykle bez snídaně). Ceny potravin se velmi podobají našim. Hlavní jídlo v restauraci přijde obvykle na 80–200 Kč.

Chcete-li ušetřit, využijte jednoduché kafeterie (litevsky kavinė), kterých je hlavně v menších městech dostatek. Porce jsou trochu menší, ale většinou vám naservírují výborné místní speciality za nízkou cenu. Cesta vlakem nebo autobusem stojí v přepočtu přibližně 1 Kč/km. NA CO SI DÁT POZOR

Ve větších městech se mějte na pozoru před kapesními krádežemi a před krádežemi aut (zejména pokud jedete vlastním vozem se zahraniční SPZ). Venkov je naopak velmi bezpečný, pozor si dávejte jen na občasné toulající se psy.

Počítejte s častými policejními kontrolami na silnicích i v městských ulicích. Pokud vás bude policie pokutovat, často se vám podaří policisty uplatit (na rozdíl od Lotyšska a zejména Estonska, kde je policie zcela neúplatná), spoléhat na to ale nelze.

Litevci jsou silně věřícími katolíky, mějte to na paměti při hovorech s nimi. Při návštěvách kostelů či poutních míst se chovejte tiše a distingovaně. LITEVŠTINA

Litevský jazyk je nejarchaičtějším indoevropským jazykem. Spolu s lotyštinou tvoří samostatnou baltskou jazykovou skupinu, která se vzdáleně podobá jazykům slovanským (např. má 7 pádů a infinitiv zakončený na –ti).

I během několikadenní návštěvy si rychle všimnete, že všechna podstatná jména mužského rodu končí v litevštině na –as, případně –is nebo –us. Platí to i pro cizí slova, která se navíc přepisují foneticky, takže se na ulici běžně setkáte s cedulemi "baras–boulingas–snukeris–biliardas“ a třeba francouzského spisovatele Guy de Maupassanta litevci přepisují „Gi de Mopasanas“. STRAVOVÁNÍ

Litevská kuchyně je bohatá na pokrmy z brambor, řepy, hub a různých druhů masa vč. ryb. Častým dochucovadlem je smetana a kopr, který objevíte skoro v každém jídle. Pokud vám kopr nechutná, upozorněte na to obsluhu v restauraci dostatečně předem.

Litevskou specialitou jsou cepelíny (litevsky cepelinai), jakési velké bramborové knedlíky plněné mletým masem a zalité smetanou. Cepelíny jsou levné a velmi vydatné jídlo. Tuto kalorickou bombu si většina cizinců velmi oblíbí, menšina ji upřímně nesnáší.

Litevská specialita - cepelíny

V přímořských oblastech určitě vyzkoušejte pečené nebo jinak upravené ryby. Např. na Kurské kose se v létě prodávají skoro v každém domě a chutnají skvěle. Typickým nápojem je pivo, které je i pro českého fajnšmekra chuťově velmi přijatelné. Nejznámějšími značkami jsou Utenos, Švyturys a Kalnapilis. Specialitou jsou medovina a medové likéry (Litevci jsou mj. národem včelařů). CO SI PŘIVÉZT

jantar, který se těží z Baltského moře a prodává se na každém kroku

dřevořezby (umělecké dřevořezbářství má v Litvě dlouhou tradici) Autor článku JOSEF MIŠKOVSKÝ je absolventem geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Je autorem knižního průvodce po pobaltských státech, kapitoly o pobaltských státech v knižní Cestománii a řady článků o Litvě, Lotyšsku i Estonsku v různých periodikách. Pracuje i jako průvodce na zájezdech do pobaltských států. Tip na knihu:

