Litovel jede na výlet do minulosti

Lidé budou moci také nahlédnou i do doby, kdy po Litovli chodili husité, a jak se žilo za vlády některých šlechtických rodů - Vlašimů, Boskoviců či Lichtenštejnů. První výlet do historie se v Litovli uskutečnil vloni a lidé při něm nahlédli do období renesance. Při nynější akci si pořadatelé vzali podstatně širší záběr, dobu od nejstarších dějin až po třicetiletou válku.

Akci v takovém rozsahu by devět pracovníků Městského klubu nezvládlo, a tak přiložily ruku k dílu zejména litovelské děti. "Pracovníci technických služeb zase rozvezli lavičky, stavěli pódium a například rodiče žáků z Jungmannovy školy pomohli malovat kulisy na jednotlivá zastavení," uvedla Jarmila Bruštíková z Městského klubu.

Scénář akce napsal ředitel klubu Jaroslav Krestýn, který také sestavil tým lidí, kteří akci připravují již několik týdnů. Náklady hradí klub, vstup na historická zastavení si však budou muset lidé zaplatit. Dospělí platí 100 a děti 50 korun na oba dny, rodinná vstupenka stojí 200 korun. Kdo si koupí lístek v předprodeji, bude ho mít o dvacet nebo deset korun levnější.

O víkendu se v centru města i na náměstí uskuteční několik kulturních vystoupení, na která bude vstup volný. Budou zde například ukázky historických řemesel, šermu či dobové scénky.