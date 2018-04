Litomyšl znovuzrozená: proč a kdy byste se sem měli letos vypravit?

Znovuzrození je synonymem slova renesance – a právě díky zámku, od roku 1999 zapsanému na Seznam UNESCO, je celá Litomyšl považována především za renesanční město. S tímhle stavebním slohem se tu potkáte doslova na každém kroku, od upravených Klášterních zahrad přes renesanční domy na hlavním náměstí až po půvabný dům U Rytířů.

Lázně ducha zahajují novou sezonu

S renesancí se v Litomyšli setkáte na každém kroku, od zámku přes Klášterní zahrady a domy na hlavním náměstí až po půvabný dům U Rytířů.

Litomyšl byla v roce 2012 vyhlášena prvními českými lázněmi ducha. Proč? Protože i docela obyčejný pobyt v historickém městě s obrovskou tradicí kultury a vzdělanosti, s úžasnou architekturou, kouzelnými uličkami, parky a zákoutími přináší duši úlevu a odpočinek. Jako každé správné lázně i ty litomyšlské každoročně zahajují novou lázeňskou sezonu.

Tradiční oslavy v retro stylu se letos konají od čtvrtka 27. dubna do neděle 1. května. Těšit se můžete například na kostýmové prohlídky zámku a zámeckého návrší, interaktivní program v rodném bytě Bedřicha Smetany a prohlídky zámeckého sklepení se sochami Olbrama Zoubka a Srdcem pro Václava Havla.

V Litomyšli navštivte Portmoneum, velmi neobvyklé muzeum grafika a spisovatele J. Váchala s unikátními malbami na stěnách.

Do oslav se zapojí také Portmoneum, velmi neobvyklé muzeum grafika a spisovatele J. Váchala s unikátními malbami na stěnách, Muzeum domečků, panenek a hraček či White Gallery v nedalekém Osíku. V sobotu 30. dubna navíc v domě U Rytířů začíná výstava soch Olbrama Zoubka, který letos slaví 90. narozeniny. Až do neděle 15. května jste zváni do Regionálního muzea na výstavu o umění dráteníků.

Žoužel, zemčata a hromový kořen

Magdaleně Dobromile Rettigové a dobrému jídlu vzdává Litomyšl každoroční hold na květnových Gastronomických slavnostech.

Magdaleně Dobromile Rettigové a dobrému jídlu vzdává Litomyšl každoroční hold na Gastronomických slavnostech. Zatímco předloni jídelníčkům kralovaly „rozličné ryby a vodní žoužel“ a loni „zemčata a zelené věci“, letos bude hrát hlavní roli „hromový kořen, jinak řečený špargl“ neboli chřest.

Od 20. do 22. května se na gastroslavnostech seznámíte s rozmanitostí jeho využití, chutí a úpravami podle obvyklých i nových receptů, chybět nebudou ani čeští pěstitelé. Podobně jako v jiných letech dojde i na obvyklé zlaté hřeby programu, od soutěže týmů ve vaření kotlíkových gulášů přes klání o nejlepší svíčkovou až po soutěž o nejlepší domácí bábovku.

Klasická hudba a Smetanova Litomyšl

Řadu výstav a akcí pro letošní rok připravilo Regionální muzeum.

Několik desítek pořadů, nejvíc operních představení ve své historii a také Anetu Langerovou s doprovodem symfonického orchestru nabídne od 9. června do 3. července hudební festival Smetanova Litomyšl. Program zahrnuje i Symfonii tisíců Gustava Mahlera, představení Hej, Mistře! o Jakubu Janu Rybovi, které uvede Východočeské divadlo Pardubice či Verdiho operu La Traviata v podání pražského Národního divadla. Brněnské Národní divadlo přiveze Smetanovu Hubičku a Národní divadlo moravskoslezské operu Braniboři v Čechách. Jedním z hlavních bodů programu bude Sólo pro 100 smyčců v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava, Moravské filharmonie Olomouc a Komorní filharmonie Pardubice.

Další tipy pro malé i velké

Kromě uvedených tří slavností a festivalů Litomyšl chystá celou řadu dalších akcí. V sobotu 4. června si nenechte ujít Muzejní noc, v pátek 10. června můžete přijet na Noc kostelů. Od 11. do 12. června vás čeká Víkend otevřených zahrad a v sobotu 18. června Starodávný jarmark. V Regionálním muzeu bude celé léto otevřená dětská pohádková herna a výstava o filmu Tři bratři Jana a Zdeňka Svěrákových. K letním prázdninám v Litomyšli patří Toulovcovy prázdninové pátky, případně výlet do Toulovcových maštalí. Romantické skalní město se spoustou jeskyněk, převisů a průlezů je pro děti jako stvořené!