Litomyšl otevře Klášterní zahrady

Litomyšl se o víkendu oblékne do gala a důvodů bude mít hned několik: rodiště Bedřicha Smetany v sobotu hostí Národní zahájení Dnů evropského dědictví, k čemuž si načasovalo otevření zrestaurovaných Klášterních zahrad, ukončí Kampaň Evropa - společné dědictví 1999 - 2000 a oslaví 10. výročí založení Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. K tomu bude zítra ve 20 hodin v zámeckém amfiteátru hrát Jaromír Nohavica a Českomoravská hudební společnost, v sobotu ve stejnou dobu kapela Buty. Hudba neutichne ani přes den a oslavy doprovodí klasika od Smetany po Dvořáka, varhanní koncert, folklor i folk a děti uvidí pohádku Dařbuján a Pandrhola. "Zpřístupněny budou všechny památky včetně těch, které jsou běžně uzavřeny, jako je Piaristický chrám, kostelík Rozeslání svatých Apoštolů i věž gymnázia," říká tisková mluvčí litomyšlské radnice Michaela Severová. Sobotní oslavy otevře v 9 hodin v Domě U Rytířů výstava Desetiletí architektury v Litomyšli a desetiletí činnosti Sdružení historických sídel. Dny evropského dědictví zahájí o hodinu později koncert Moravské filharmonie Olomouc ve Smetanově domě. Nůžky v rukou ministrů a dalších hostů přestřihnou pásku Klášterních zahrad ve 14 hodin. "Otevřeme zahrady svatbou, neboť i jí něco nového začíná. Oddávat bude starosta Litomyšle Miroslav Brýdl a podporu při obřadu mi slíbilo na osmdesát starostů z celé republiky. Každý návštěvník bude omyrtován a dostane koláč. K tomu bude zpívat Dobrý Večer Quintet a Cimbal Classic," těší se Severová. Od té chvíle se zrekonstruované zahrady se sochami Olbrama Zoubka stanou klidovou zónou pro veřejnost. Ještě loni Litomyšlští zvažovali zapsání zahrad do seznamu památek UNESCO, ale nakonec od toho pro jejich zpustošenost ustoupili. V prosinci 1999 byl zapsán je zámecký areál. "Se zahradami se hlásíme do soutěže o Město roku 2000. Nyní nás čeká rekonstrukce Piaristického chrámu," říká mluvčí. Součástí sobotní veselice bude také v 17 hodin varhanní koncert Bedřicha Janáčka v chrámu Povýšení svatého Kříže a pohádka Divadla Julie & spol Dařbuján a Pandrhola. Ta začne v 17 hodin na Toulovcově náměstí. Ve stejnou dobu začne derniéra výstavy Umění automobilu ve Vysokém Mýtě. Dny evropského dědictví vypuknou příští víkend, kdy se zdarma otevřou všechny památky.