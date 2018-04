Litomyšl leží i za oceánem

Nepřekonatelná dálka?

Zástupci české Litomyšle, která leží na jihu Minnesoty nedaleko města Owatonna, by sice chtěli navázat s obcí družbu, ale jedním dechem říkají: Není to možné.

"Vzhledem ke vzdálenostem to nejde, protože náklady na to by byly zcela neúměrné. "Kdyby tam měla jet například expedice dvaceti lidí, tak by jejich cestu nikdo nikdy nezaplatil," říká ředitel Muzea a galerie Litomyšl Roman Košek.

V americké Litomyšli se byl zatím podívat zřejmě jen jediný zástupce české Litomyšle, předseda Společnosti přátel USA. Lidé v Litomyšli jsou vlastně rádi, že vědí, kde stejnojmenná americká obec leží.

"Nikdo nám nedal tip, kde to hledat. Pomohla náhoda. V rodném bytě Bedřicha Smetany byly dvě manželské dvojice a do pamětní knihy se podepsaly s tím, že jsou z Litomyšle. Ovšem z té americké. Nechaly na sebe adresu," uvedl Josef Zöfl ze Společnosti přátel USA. Od té doby si litomyšlská Společnost přátel USA dopisuje s potomky českých osadníků ve Spojených státech, v roce 1995 jim pomohla uspořádat výstavu o české Litomyšli.

Česká Litomyšl pořádá výstavu o té americké

A nyní zase společnost naopak pořádá v městském muzeu až do 1. května výstavu o americké Litomyšli. Josef Zöfl upozorňuje, že potomci osadníků z okolí Litomyšle, České Třebové či Dlouhé Třebové si svoji historii a starou vlast stále připomínají.

"Vzdálenosti se stále zkracují a je možné, že jednou bude americká Litomyšl naším partnerským městem," říká mluvčí litomyšlské radnice Michaela Severová.

"Středem této oblasti je kostel, fara a farní škola, kde se krajané schází. Jelikož farní škola není podporována státem, musí si na svůj provoz vydělat. Dvakrát ročně proto pořádají České dny. Jeden je vždy poslední neděli v červenci pod názvem Litomyšlský letní festival a druhý v březnu je spojen s oslavou narozenin Bedřicha Smetany," uvedl Zöfl.

Lidé z české Litomyšle do stejnojmenné obce na druhém břehu Atlantického oceánu zatím necestují, opačným směrem ale přijíždějí návštěvníci poměrně často. "Když sem přijedou, je na nich vidět, že jsou pyšní na svůj český původ. Snažíme se jim ukázat zajímavé věci, pomáháme jim, pokud hledají místa svých předků či vzdálené příbuzné," říká Zöfl. "Překvapuje je, jak tu neustále něco opravujeme. Tam, co se postaví a doslouží, tak se zase zboří."

BUDOVÁNÍ AMERICKÉ LITOMYŠLE

* Poloha: jih Minnesoty



* 1853 - přišli první osadníci



* 1865 - v okolí již bylo usazeno 350 rodin z okolí Litomyšle, Dolní Dobrouče, Dlouhé Třebové, České Třebové, Přívratu. Němčic a Svinné



* 1878 - rozhodnuto o stavbě dřevěného kostela pod názvem Slovanský český kostel



* 1941 - dokončena stavba kamenného kostela, každý z farníků dodal na jeho stavbu kámen



* 1958 - zahájeno vyučování v té době údajně první farní škole v celých Spojených státech. Farní škola svatého Isidory má kromě osmi tříd základní školy i mateřskou školu. Každý rok školu využívá čtyřicet studentů. Kostel nyní využívá sto dvacet devět rodin z okolí.