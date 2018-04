Větrné mlýny a božský klid. Krásný výlet na Litenčickou pahorkatinu

Vítající trpaslíci Při vstupu do zámku v Litenčicích vás přivítají milé sochy dvou trpaslíků. Připomínají obdobné sochy na zámku v novém Městě nad Metují z dílny Matyáše Brauna, jejich autor však v tomto případě bohužel není znám. Alegorické ztvárnění trpaslíků symbolizuje rodové heslo Podstatzkých "Recte et fortiter", to znamená "spravedlivě a mocně". Jeden trpaslík drží stočený pergamen což znamená spravedlivě dle práva. Druhý trpaslík drží měšec se zlaťáky což znamená mocně.