Listopadová Šumava turistům nepřeje

"Původně jsme se chtěli naobědvat v Prášilech, ale jedna hospoda byla zavřená a ve druhé nám mohli nabídnout jenom utopence. Proto jsme pokračovali do sousedního Srní. Tam jsme uspěli až na třetí pokus, když dva největší hotely měly restauraci dočasně mimo provoz," připomněla strakonická turistka týden starý zážitek. Podobné zkušenosti má i ředitel Regionální rozvojové agentury Šumava Miloš Picek. "Když k nám před několika dny přijela získávat zkušenosti devítičlenná delegace partnerů z Bulharska doprovázená dvěma britskými poradci, měli jsme velké problémy s jejich ubytováním," potvrdil. Důvody, které hoteliéry a majitele restaurací vedou k dočasnému omezení provozu živností, naopak chápe starostka Stožce Zdeňka Lelková. "Je to naprosto normální. Tak jako má škola dva měsíce prázdnin, potřebují si i hotely a penziony někdy vybrat volno, aby mohly dát dovolenou svým zaměstnancům a zajistit potřebné úpravy interiérů," míní Lelková, která tvrdí, že kvůli jednomu turistovi přece nemůže být otevřena celá hospoda. Šéf Regionální rozvojové agentury Šumava Miloš Picek je však přesvědčený, že nelze naráz umrtvit celou oblast jihozápadního pohraničí. Proto doporučuje, aby se podnikatelé v jednom místě domluvili, kdy mají provoz restaurací a hotelů omezit. "Řešením by rovněž bylo, aby turisté měli šanci v informačních střediscích obdržet aktuální údaje o možnostech stravování a ubytování na celé Šumavě. Ale to se zatím ještě nepodařilo zajistit," řekl Picek.