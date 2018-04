Lisabon: podzimní romantika i s letenkou za pár korun

Poetické město na ústí řeky Tejo do Atlantického oceánu osloví každého, kdo má v duši aspoň trochu romantismu. Portugalské hlavní město může nabídnout mnohé, co v české kultuře nenajdeme: exotické pokrmy, osobitou architekturu, netradiční životní rytmus, nespoutané lidi.

Jak do Lisabonu

I když je to 3 000 kilometrů, dostat se levně do Lisabonu dnes není žádný problém. Pravidelné přímé lety z Prahy zajišťuje portugalská společnost TAP. Nízkonákladovou alternativou mohou být lety SkyEurope taktéž z Prahy nebo z nedaleké Vídně, bohužel je však třeba dodat, že z Prahy bude aerolinka létat jen do konce letošního října.

Pokud vám nevadí let s přestupem, dá se do Lisabonu dostat mnoha způsoby, například přes Brusel či Milán. U nízkonákladových společností se můžete vejít do ceny pod 100 eur za zpáteční letenku, v případě klasických společností počítejte s cenou okolo 200 eur a vyšší.

Pokud přiletíte do Lisabonu ve slušnou hodinu, do centra se dostanete tzv. aerobusem, který jezdí každých 20 minut, zaplatíte za něj málo přes 2 eura. Pokud nepohrdáte klasickou hromadnou dopravou a chcete ušetřit, zde stojí totiž lístek jen 1,35 eura, do centra se dostanete autobusy 44 nebo 745.

V noci se na letišti sice čas od času otočí noční autobus, ale o nějakém jízdním řádu se nedá mluvit, takže jediné kvalitní spojením s centrem jsou taxíky. Buďte však připraveni na to, že nástupní sazby jsou vyšší než ve městě (standardní nástupní taxa je 2,50 eura).

Kde bydlet

O ubytování není v Lisabonu nouze, střed města je posetý mnoha hotely a také důmyslně skrytými hostely. Pokud půjdete z centra jakýmkoli směrem, všimnete si na mnoha domech nápisů hostel či residencia. Neváhejte pak vejít dovnitř a zeptat se, recepce však obvykle bývá i v patrech. I když je to s angličtinou občas trochu problém, vždy se nějak domluvíte. Když už nemluvíte anglicky, je dobré mít aspoň základy nějakého románského jazyka. V závislosti na poloze hostelu a stavu samotných pokojů zaplatíte za jednu noc obvykle 15 až 30 eur. Z vlastní zkušenosti bych doporučil hostel Sparerooms (www.spare-rooms.com.pt), který se nachází u zastávky metra Saldanha - 15 minut pěší chůze od centra. Cena se tu dá usmlouvat na příjemných 14 eur za noc a k pěkným pokojům máte k dispozici i kuchyni. Začátek na náměstí Rossio Prohlídku Lisabonu je nejlepší začít v samém středu města na náměstí Praça Dom Pedro IV, kterému nikdo neřekne jinak než Rossio. Náměstí je obklopeno mnoha typickými kavárnami, kde si můžete relativně levně dopřát pravé portugalské galao (káva s velkou porcí mléka) a tradiční bolas de nata, o těch ale ještě bude řeč.

Veřejně přístupné hradby Castelo de Sao Jorge

Rossio je systémem rovnoběžných ulic spojeno s Praça do Comércio, což je velké náměstí přímo u moře, které bylo postaveno tak, aby k němu mohly připlouvat lodě. Přímo z náměstí je vidět most 25. dubna (Ponte do 25 do Abril), který je pojmenovaný podle karafiátové revoluce v roce 1974, a který je kopií slavného Golden Gate v San Franciscu.





Na spojnici dvou zmíněných náměstí se nachází známý výtah Elevador de Santa Justa z dílny Raoula Mesniera du Ponsard, žáka Gustava Eiffela. Výtah překonává 32 výškových metrů a za 2 eura vás vyveze na krásnou vyhlídku. Přímo naproti vám se objeví Castelo de São Jorge, jehož návštěva je také nutností. Za vstup 5 eur (50% sleva pro studenty) se můžete projít po původních hradbách a pokochat se nádherným výhledem na Lisabon.





A pokud se vám nechce k hradu šlapat pěšky, dostanete se tam autobusem číslo 37. Na hrad se můžete dostat i zadarmo, pokud máte v Lisabonu známého. Stačí, když vám půjčí svoji občanku, pro obyvatele Lisabonu je vstup zdarma.

Čím jezdit po Lisabonu

Obecně v Lisabonu najdeme v historickém středu několik typů dopravních prostředků. První byl již zmíněný výtah, dalšími jsou speciální tramvaje-lanovky, které najdeme celkem tři a vždy překonávají podstatný výškový rozdíl. Dvě z nich vedou do Bairro Alto. Asi nejromantičtější je použití klasických tramvají, které sice vypadají, že městem jezdí jen pro potěchu očí turistů, není to ale pravda, místní je opravdu využívají k dopravě. Pokud se jimi chcete také projet, doporučuji tratě 12 a 28, projíždějí historickým jádrem a vyvezou vás do míst, kde si tramvaj nedokážete ani představit. Pokud pojedete tramvají 28 přes čtvrť Bairro Alto, dostanete se až k zahradě Jardim da Estrela, která je krásným místem k odpočinku. Pravidelně se zde také pořádají jazzové či filmové večery. Po cestě také minete budovu portugalského parlamentu, před kterým vlaje i česká vlajka. Cena jedné jízdenky na tramvaj či lanovku je 1,35 eura. Nakousli jsme dopravu, Lisabon je protkán čtyřmi linkami metra, kterými se dostanete prakticky všude. Protože se lisabonská doprava snaží být "mais ecológico", nesetkáte se už s jízdenkami na jednu cestu jako u autobusů. Zároveň s jízdenkou si musíte koupit kartu s čipem za 0,50 eura, na kterou si pak můžete nabít určitou sumu peněz a za tu cestovat. Jedna jízda metrem stojí 0,75 eura. Tímto způsobem můžete využít také program Zapping, kde za cestu autobusem zaplatíte jen 0,77 eura místo jízdenkových 1,35 eura a můžete následně hodinu cestovat a přestupovat, jak chcete.

Lanovka v Parque das Nacoes

Belém, čtvrť světoznámých památek

Poněkud dál od centra se nachází místo, kde je soustředěno hned několik světoznámých lisabonských památek – čtvrť Belém. Z centra se do ní dostanete například tramvají číslo 15. Dominantou celého Belému je Monastery Jeronimos (klášter sv. Jeronýma) ze 16. století, kde milovníci architektury mohou být uchváceni krásou čistého manuelismu. Návštěvníci se zde také mohou podívat na sarkofág mořeplavce a objevitele Vaska Da Gamy. Hned vedle, v prostorách opatství Jeronýmů, je velice zajímavé muzeum námořnictví (Museu da Marinha). Blíže k vodě najdeme Památník objevitelů (Padrão dos Descrobrimentos). Jde o pomník, který byl postaven ještě za dob vládnutí diktátora Salazara a měl by zobrazovat hrdost na dobyvatelské a objevné plavby lodí plujících pod portugalskou korunou. Za 3 eura se zde dá výtahem vyjet do 6. patra na vyhlídku, ze které uvidíte vydlážděnou mapu světa před pomníkem, stadion jednoho z méně známých lisabonských klubů FC Belenenses a hlavně nedalekou Belémskou věž. Cestou zpět se nezapomeňte stavit ve 3. patře, kde se nachází výstava spojená s portugalskými objevy. Belémská věž je v architektuře taktéž věrna manuelismu, důvod její stavby byl jasný. Měla město chránit před nájezdy barbarů.

Netradičně vyzdobená Torre de Belém

Most Vasco da Gama

Kulinářskou chloubou Belému je "pastelaria" (něco mezi kavárnou a cukrárnou) Antiga Confetaria de Belém, kde se kolikrát fronty táhnou až na ulici. Místní cukrovinky, tradiční pro celé Portugalsko, pastéis – smažené košíčky plněné vanilkovým pudinkem – tu dělají již od roku 1837. Jejich vůni a chuti se dá jen těžko nepodlehnout. Uvnitř najdete hned několik sálů plných stolků a míst k sezení. I když je kapacita přes tisíc lidí, mnohokrát na nápor zájemců o tyto sladkosti nestačí.





Parque das Naçoes

Na opačném konci Lisabonu v části Parque das Naçoes se nachází další atrakce, která rozhodně stojí za navštívení – Oceanárium. Dostanete se k němu, pokud pojedete metrem na konečnou stanici červené linky – Oriente. Cela čtvrť Parque das Naçoes byla přestavěna a zrekonstruována v roce 1998 pro světovou výstavu EXPO. V současnosti ji obyvatelé Lisabonu využívají pro odpočinek a zábavu, je zde již zmíněné Oceanárium, nová koncertní síň, velká nákupní centrum, trasy pro cyklisty a in-line. Obecně si zde budete připadat jako v jiném světě oproti centru Lisabonu, který je opravdu historickým místem. Za vstup do Oceanária zaplatíte něco málo přes 10 eur, ale rozhodně to stojí za to.

Pojítkem je velký bazén uprostřed budovy, kde můžete vidět opravdu hodně zástupců vodní říše. Okolo centrálního bazénu procházíte čtyřmi pavilony, kde je každý věnovaný jinému kontinentu na světě – potkáte zde například tučňáky či mořského lva. Ve vstupném máte zaplacenou i návštěvu vedlejšího pavilonu, kde čas od času bývají interaktivní výstavy. Na jaře tohoto roku jste se mohli jít podívat na dinosaury.

Divoké noci

Noční život v Lisabonu je synonymem pro čtvrť Bairro Alto. Jako má Ostrava Stodolní, tak má Lisabon právě tuto čtvrť. Nečekejte ale žádné hospody a bary, kde si sednete. Normální je, že si koupíte drink a jdete ven bavit se do úzkých uliček. Pokud se zajímáte o módu, navštivte Bairro Alto přes den, je zde spousta krámků alternativních návrhářů. Pro Portugalce je v průběhu noci naprosto normální, že se dají do řeči s kýmkoli, a pokud jim připomenete jméno Karel Poborský, zcela jistě identifikují: "República Chéca“. Co se týče cen, sáhnete si hlouběji do kapsy než u nás. Za dvě deci piva dáte 1 euro, za klasický půllitr 2,5 eura. Panáky tvrdého alkoholu a koktejly se pohybují od 3 do 5 eur. Pokud máte rádi diskotéky a chcete zažít tu nejznámější, musíte jet do Luxu. Nachází se sice trochu bokem od centra města, ale každý taxikář vás tam doveze. V Luxu je to s cenami trochu horší, za vstup dáte 15 eur, ale vstupenka zahrnuje konzumaci v této ceně. Za drink však méně než 5 eur stejně nezaplatíte. Noční život je v Portugalsku rytmem o něco posunutý, pokud půjdete do Bairro Alto v 8 hodin večer, všechny bary najdete zavřené. Doporučuji vyjít okolo jedenácté, klidně i později. Tomu odpovídají i konce nočních radovánek – za svítání.

Náboženství zvané FOTBAL

Pro fanoušky fotbalu musím připomenout místní stadiony, které jsou oceněny pěti hvězdičkami UEFA, což znamená, že se na nich kdykoli může hrát například finále Ligy mistrů. Estádio da Luz, sídlo klubu Benfica Lisabon, a Estádio José Alvaláde, sídlo klubu Sporting Lisabon. Pravidelně se konají prohlídky, kde však nezažijete takovou atmosféru jako na zápase. Na obyčejný ligový zápas chodí i čtyřicet tisíc lidí. Fotbal je pro Portugalce něco jako náboženství. Vstupenka na zápas se však vzhledem k atraktivitě soupeře může vyšplhat i na 25 či 30 eur.

Ještě před začátkem utkání bývá místní stadion José Alvaláde skoro plný.

Jak ještě ušetřit

Jako ve většině turistických měst si v Lisabonu můžete koupit zvýhodněnou kartu pro turisty – tzv. Lisboacard. Oproti ostatním evropským metropolím relativně levně, za kartu na tři dny dáte jen 32 eur. V ceně je bezplatná přeprava městskou hromadnou dopravou a vstup do významných turistických památek. Koupit ji můžete ve všech turistických centrech.

Osobně si myslím, že Lisabon je zajímavé a kulturně odlišné město, které má co nabídnout, ale při troše snahy můžete vše vidět za dva tři dny. Potom nastupují památky v okolí Lisabonu, které jsou přímo na dosah ruky: socha Ježíše Krista, pláže v Cascais či světoznámá pláž Costa da Caparica, paláce Sintra…