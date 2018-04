Lisabon: hned po fotbalu do baru!

Portugalsko je v kurzu, a to nejen kvůli EURU 2004. Pokud tam míříte i vy, nenechte si ujít Lisabon. Na první pohled budete mít dojem, že jste se ocitli v San Francisku. Portugalská metropole se podobně jako 'Frisco' rozkládá na vrcholcích nad řekou Tejo, která ústí do Atlantiku. A i tady je vstupní branou do města červený most.