Lisabon za hubičku. Nejlevnější metropole západu láká mladé

Mohlo by se hodit Na lince Praha-Lisabon létají od letošního roku oba národní dopravci, tedy ČSA a portugalský TAP, díky čemuž se do portugalského hlavního města dostanete levněji než v minulých letech.

Cena zpáteční letenky s ČSA v jejich nejlevnější třídě se totiž pohybuje kolem 5000 korun, doba letu činí tři a půl hodiny. Letenky s TAP jsou obvykle o něco dražší. Při delším pobytu v Lisabonu se vyplatí Lisabonská karta, která stojí na tři dny 40 eur (na den 19, na dva dny 32 eur) a máte s ní zdarma vstup do památek na UNESCO i do všech hlavních a důležitých muzeí (www.lisboacard.org). Samozřejmě slouží také jako jízdenka na městskou dopravu.

To oceníte především při opakované jízdě legendární lisabonskou tramvají, která jezdí v křivolakých uličkách starého města a představuje jednu z dalších velkých atrakcí. Nejslavnější a nejdelší je linka číslo 28. A pozor, s pražskými tramvajemi se to nedá srovnávat, protože v Lisabonu se jízda „elektrikou“ blíží horské dráze.