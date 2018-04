Lipno: není jenom voda

Lodě Lipnu vévodí, ale okolní krajina nabízí i spoustu výletů. Večerní nálada na Lipně. Gotický klášter ve Vyšším Brodě, pěkný výlet od Lipna.

A právě zvídaví návštěvníci v okolí Lipna zajisté objeví mnoho zajímavostí. Ostatně ani nemusí příliš objevovat. Některé z nich jsou velice známé. Z přírodních rarit je to samozřejmě třeba Čertova stěna. To je přírodní rezervace se skalními útvary a kamenným mořem nad částí řečiště Vltavy zvaném Čertovy proudy, kde se před postavením přehrady draly vody Vltavy přes obrovské balvany. Ty mají původ již v době velice dávné, v době ledové, kdy se tady postupným zvětráváním vytvořily obrovské žulové bloky. Při tom v balvanovitém řečišti vířivý proud vody a unášených zrnek písku vymlel kameny do podivných tvarů, kterým se říká »obří hrnce.« Lidem samozřejmě kdysi připadala skála a kamenné moře pod ní velice tajuplné, takže o Čertově stěně, jak ostatně napovídá název, vznikaly různé pověsti směřující k čertovu dílu. A jak známo, Elišku Krásnohorskou inspirovala k napsání libreta k opeře Bedřicha Smetany. Pozoruhodné romantické místo stojí rozhodně za návštěvu - najdete je velice snadno na červeně značené turistické cestě asi dva kilometry od Vyššího Brodu směrem k Lipnu, jen pár metrů od silnice, kde je pro vás znamením k zastavení zdejší parkoviště. Vyšší Brod, snad nejznámější, rozhodně však největší město na březích Lipenské přehrady, je proslulé díky gotickému klášteru založenému v roce 1259 Rožmberky. Klášter, který byl po celých osm století spravovaný cisterciáckým řádem, patří k našim nejvýznamnějším. Vzácná gotická architektura kapitulního sálu s centrálním sloupem zaklenutým do dvanácti míst se prý najde jen na několika místech světa. Rozsáhlá je i knihovna se 70 000 svazky či sbírky plastik, porcelánu i obrazů. Ve třípodlažní budově opatství má své místo zcela jiná sbírka, kterou zajisté dobře znají jednak filatelisté, jednak zájemci o poštovní historii, kterou tu reprezentuje expozice Poštovního muzea, ukazující prakticky vše okolo poštovnictví a známkové tvorby, včetně ukázky více jak deseti poštovních vozů a kočárů. Významným místem na severu téměř třicet kilometrů dlouhého lipenského jezera je městečko Horní Planá. Kromě pláží a kempů tu najdete i domek č.p. 21, který je rodným místem a hojně navštěvovaným památníkem Adalberta Stiftera, známého jako »spisovatele Šumavy.« Od domku, v němž je možné se seznámit se životem i dílem Stifterovým, vychází zhruba šest kilometrů dlouhá okružní cesta kolem Stifterova pomníku, Stifterovy vyhlídky a Stifterova buku, 300 let starého stromu s obvodem téměř šest metrů. Jiná naučná stezka začíná v nejsevernějším cípu jezera u železniční zastávky v obci Ovesná. Vede přes vrchol Perníku, okolo Jeleních vrchů a Medvědího kamene, postaveného na místě, kde byl v roce 1856 údajně zastřelen poslední šumavský medvěd, kolem několika skalních útvarů s názvy jako Dračí tlama, Skalní hrad či Voštiny a po čtrnácti kilometrech končí u železniční stanice Černý Kříž. Všelijakých turistických tras vedoucích zajímavými a krásnými přírodními partiemi v okolí Lipna tu najdete samozřejmě více. Objevily se tu také, zvláště v poslední době, hodně oblíbené cyklotrasy. Některé z nich vedou k hraničním přechodům a nabízejí zajímavou možnost návštěvy Německa. Jedna z nich, podobně jako červeně značená turistická trasa, vede do Rožmberka nad Vltavou, města vzdáleného asi deset kilometrů od Vyššího Brodu a pyšnícího se stejnojmenným hradem na vysokém ostrohu nad meandrem Vltavy. Řeku tady velice důvěrně znají snad všichni vodáci. Jejích 306 milionů kubíků vody vytváří za 25 metrů vysokým betonovým blokem přehradní hráze obrovské jezero zvané Lipno, které již 40 let alespoň trošku nahrazuje Čechům moře.Zajímavou možností dopravy je sezónní osobní doprava motorovými loděmi od května do října. Pravidelně se provozují i dva vyhlídkové okruhy. Malý okruh je dlouhý 22 kilometrům a vede z přístavu Lipno nad Vltavou do Hruštic, druhý v délce 32 kilometrů vede do Radslavi. Pořádány jsou také večerní plavby s hudbou a tancem.Možnosti jsou jak hotelové, například na náměstí ve Frymburku v rodinném hotelu Maxant s převážně dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením a barevným televizorem, tak v kempech. Například JAF Lipno, přístupný odbočkou ze silnice mezi Frymburkem a Milnou, kde najdete dva druhy chatiček: ty přepychovější jsou vybaveny dvěma samostatnými ložnicemi, splachovacím záchodem a sprchovacím koutem s teplou vodou.