Lietavský hrad - velikán mezi zříceninami

A co více. To, co stojí na kopci zvaném Cibuľník, zdaleka není jen hromada bortících se zdí. Zachované je například ostění gotického okna v hradní kapli nebo obloučková atika z časů renesanční přestavby hradu. A může se vám dokonce stát, že o části gotického žebroví dokonce zakopnete. Jen probůh nepoužívejte kámen opracovaný středověkým kameníkem ke stavbě ohniště, jak to čas od času učiní nějaký tramp.

Konečně, právě trampové Lietavský hrad objevili pro Ostravu a v osmdesátých letech z něho učinili takřka kultovní vandrovní místo. Čeština tu rozhodně byla slyšet více než slovenština a v hradních útrobách plápolaly nesčetné ohýnky. Nikde žádný průvodce, nikde cedule, že by si na hrad činil nárok nějaký turistický spolek.

Od roku 1750 hrad v jednom zátahu pustne, a přece tu v některých místnostech ještě najdeme zbytky omítek. Ale abychom Slovákům nekřivdili, nedávno pár nadšenů založilo „Združenie na záchranu Lietavského hradu“. Lietavský hrad je zříceninou pro romantiky. Ve své době bylo pro nepřítele nemožné hrad zdolat.

Dnes sice na hrad turista vyšlape poměrně snadno, ale v areálu samotného hradu jsou leckteré cestičky nad vysokým skalním ostrohem vyšlapány tak nebezpečně, že ne každý je schopen všechny zdolat. Výlet na Lietavský hrad může zdatnější pěší turista, nebo kterýkoliv autoturista spojit s návštěvou nedalekých Sulovských skal se Sulovským hradem, s vodopády a s nesčetným počtem bizarních skalních útvarů. Za vidění stojí i malá romantická hradní zřícenina Hričov.

Jak se tam dostat

Autem do obce Lietava na jih od Žiliny, odtud asi půl hodiny po modré turistické značce. Nebo do obce Lietavská Svinná a odtud po zelené a následně modré značce. Vlakem z Ostravy do Žiliny a odtud motorovým vlakem do Lietavské Lúčky, odkud je to na hrad asi dvě hodiny pěší chůze. Ze Žiliny navíc jezdí autobusy do Lietavy i do Lietavské Svinné.