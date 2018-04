Bazény v německém příhraničí lákají na přijatelné ceny a větší komfort

Zvláště u obyvatel Chebska je oblíben vodní svět v bavorském Weidenu, který láká mimo jiné více než sto metrů dlouhou skluzavkou nebo kanálem se silným proudem a peřejemi. Cena za hodinu koupání je 3,50 eur, tedy zhruba 85 korun. Denní vstupenka stojí pro dospělé devět eur, ceny dětských lístků začínají na dvou eurech.

"Do Weidenu jezdíme s dětmi často, koupání je perfektní. Když máme méně času, zamíříme do nedalekého Waldsassenu na koupaliště nebo do bazénu v Selbu," říká Eva Lišková z Chebu.

"Děti jsou nadšené, cestu navíc spojíme i s nákupy, takže se nám náklady na benzin přinejmenším vrátí," naznačila Eva Lišková.

Za hranicemi čekají na turisty vyhřívané bazény i vlnobití

V saském Marienbergu v Krušných horách je zase častým cílem českých turistů komplex Aqua Marien. Lidé si mohou zařádit v bazénu s umělým vlnobitím a průtokovým kanálem, k mání je i dvojice vyhřívaných venkovních bazénů. Nabídku doplňují velmi zábavné skluzavky. Od rodinné přes kruhovou až po největší Crazy-River.

Z Doubravy u Aše se dá bez problémů za necelou půlhodinu dojít pěšky do vodního centra v saském Bad Elsteru. Celodenní vstupenka tam včetně sauny stojí 12 eur, pro rodinu s dvěma dospělými a dvěma dětmi 42 eur.

Na české straně hranice je s německou konkurencí srovnatelné snad jedině františkolázeňské Aquaforum. Tady vyjdou dvě hodiny na 120 korun.

Změny k lepšímu čekají ašský bazén. Letos by se měl dočkat kompletní rekonstrukce technologie. "Zařízení v bazénu je nejen zastaralé, ale také energeticky velmi náročné. Už je na kraji své životnosti. Proto usilovně pracujeme na dokumentaci na výměnu technologie," prozradil ašský starosta Dalibor Blažek (více čtěte zde).