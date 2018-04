Lidé si budou moci prohlédnout zámek v Oslavanech

V jižním křídle zámeckého areálu navíc začne 26. dubna výstava Hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska, která potrvá do konce září. Uhlí se v kraji těžilo více než 230 let, elektrárna zde byla od roku 1913 v provozu 80 let. Poslední vůz uhlí byl v revíru vytěžen v roce 1992.



Oslavanský zámek má dvě části. Starší je bývalý cisterciácký klášter, k němuž byla v renesančním slohu přistavěna část s arkádovým nádvořím. V minulosti objekt využívalo například zemědělské družstvo a civilní obrana. Město již několik let

usiluje o využití rozsáhlého objektu a pokračuje v jeho rekonstrukci.