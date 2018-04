Lidé s dovolenou váhají

Není to ani tím, že by lidé neměli na cestování a zábavu peníze, spíš jim brání psychologické důvody. "Již 12. září nám zákazníci zrušili dovolené v hodnotě 150 000 marek," říká Zorbrysová. A podle mluvčího německé asociace cestovních kanceláří Christiana Zimmermanna den co den se stornuje tři tisíce pobytů v zahraničí.

Důvod? Němci, jindy velcí cestovatelé, mají nyní z cestování obavy. V Itálii, která jindy žije z kvetoucí turistiky, si teď stěžují, že musí propustit, aspoň dočasně, na 16 tisíc lidí z oboru. Chybějí turisté, hlavně Američani - je jich podstatně méně než jiné roky. A přitom to jsou zákazníci, kteří plnili čtyř a pětihvězdičkové hotely.