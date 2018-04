Lidé nemohou do malebné části Jesenických hor

naučná stezka vedoucí údolím vodopádů Bílé Opavy. Lesníci museli stezku uzavřít, aby odklidili stromy, které porazila nedávná vichřice. "Při stahování stromů v úzkém údolí hrozilo velké nebezpečí, proto bylo nezbytné na čas turistickou stezku z Karlovy Studánky pod vrchol Pradědu uzavřít," řekl ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Karel Kočí. Pokud by stromy zůstaly na místě, hrozilo by jim napadení kůrovcem, který by se mohl v Národní přírodní rezervaci dál šířit. Vstup na naučnou stezku zakazují výstražné cedule. V plné pohotovosti je i několik studentů, kteří rozmlouvají cestu těm turistům, jež písemný zákaz neodradil.