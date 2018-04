Lidé nedbají na rady horské služby

Každoročně se během zimní sezony v Krkonoších zraní stovky lyžařů. Horská služba uvádí, že nejvíce zranění bývá odpoledne na sjezdovkách, běžkaři si zase nejvíce úrazů způsobí na trasách, jejichž průjezd horská služba nedoporučuje ať už kvůli lavinovému nebezpečí, nebo náledí. "Pro některé turisty jsou takové cesty přímo magnetem. Chtějí si dokázat, že to zvládnou, ale často se mýlí," říká bývalý vedoucí krkonošské Horské služby a zkušený záchranář Jiří Dunka. Na sjezdovkách podle něj lyžaři neumí odhadnout své síly. "Proč je na sjezdovkách nejvíce zraněných odpoledne? Mnozí lyžaři chtějí maximálně využít zaplacené jízdenky a nedocení vlastní únavu," vysvětluje Dunka. Riskování lyžařů bývá stěží pochopitelné. Před dvěma lety zahynuli za jedinou noc v Krkonoších tři lidé. Počasí bylo extrémně špatné a horská služba nedoporučovala hřebenové túry. Přesto se manželská dvojice vydala na Klínové boudy a mladá žena na běžkách na túru směrem na Dvoračky a dál na Zlaté návrší. "Chování běžkařky, která vyjela z Harrachova, se nedá vůbec pochopit. Už na začátku jí muselo být jasné, že jde o život. Nechápu, jak se vůbec dostala na Dvoračky," konstatoval tehdy Dunka. Josef Zamlar z harrachovské stanice Horské služby dodává: "Někdy může lyžaře zastihnout špatné počasí až na hřebeni, ale ten den bylo špatné počasí už dole v Harrachově." Za podobně nepochopitelné považovali záchranáři to, že ani ne týden po tragédii, riskovali desítky lyžařů znovu. "My jsme hřebenové túry nedoporučovali, ale hodně lidí se neinformovalo nebo varování nebralo vážně. "Ještě kolem čtvrté odpolední mířili lyžaři k hřebenům. Člověk by si řekl, že když v údolí vítr ohýbá stromy k zemi, nikdo se zdravým rozumem na hřebeny nevyrazí," vzpomíná Jaroslav Soukup ze stanice Horské služby v Harrachově. Na Zlatém návrší dosahoval tehdy vítr rychlosti přes sto kilometrů. Ani to lyžaře od další cesty neodradilo. "Nevím, co by ještě bylo zapotřebí, aby lidé pochopili, že v takovém počasí riskují život," říká František Mandlík z Vrbatovy boudy.Případy, kdy se lyžaři octnou ve smrtelném nebezpečí nebo se z hor nevrátí, varují. Nejvíce přitom riskují ti, kteří přeceňují vlastní síly .Také v Harrachově se o víkendu prvně rozjely sjezdovkách vleky. Správci sjezdovek však museli nasadit i sněhová děla.