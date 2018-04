Lidé navštěvují památky stejně v chladnu i parnu

Vyplývá to z ankety, kterou dělali zpravodajové MFD. Ti se na známých památkách v kraji ptali, zda chodí v letošním chladném létě více návštěvníků než vloni. Odpovědi byly většinou negativní - chladné počasí návštěvnost ovlivňuje jen minimálně. Jedinou výjimkou je zámek v Hořovicích, který spravuje Památkový ústav středních Čech. Zde se v červenci a první polovině srpna zvýšila návštěvnost dvojnásobně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. "Výrazně se na tom samozřejmě projevilo počasí, turisté k nám však přicházejí i za rozšířeným návštěvnickým okruhem a novými výstavami," tvrdí pracovnice správy zámku Renáta Fialová.

Letošní zvýšené příjmy ze vstupného se také projeví v dalším zkvalitnění prostorů hořovického zámku. Přes zimu a začátek jara příštího roku by tak měly projít rekonstrukcí toalety i interiéry a exteriéry budovy zámku. Naopak chladné a deštivé letní počasí se na návštěvnosti Muzea okresu Benešov se sídlem na vlašimském zámku příliš neprojevuje.

"Z každodenního provozu usuzujeme, že návštěvníků příliš nepřibylo. Lidí chodí stále hodně, ale není to nijak dramatický nárůst proti loňskému roku," poznamenal ředitel okresního muzea Karel Bárta. Ze srovnání letošních a loňských statistik vyplývá, že letos během prvního prázdninového měsíce expozice muzea ve Vlašimi navštívilo zhruba o sto lidí více než v loňském červenci.

Ani zámek Březnice, jehož správcem je rovněž Památkový ústav středních Čech, výrazný nárůst návštěvnosti za první prázdninový měsíc nezaznamenal. "Loni k nám přišlo v červenci jen o necelou stovku lidí méně, to je zanedbatelný rozdíl," říká kastelán zámku Robert Barták, který však dodal, že v květnu a červnu, kdy bylo teplo, poklesla návštěvnost zámku ve srovnání s loňským rokem o osm set lidí. Velmi příznivou turistickou sezonu zažívají v Kutné Hoře. Město vloni navštívilo více než 150 tisíc turistů a v letošním roce by to podle odhadů nemělo být méně. "Vliv špatného počasí jsme vůbec nepocítili. Někteří ubytovatelé nebo restauratéři si trochu stěžují, ale my máme takový nápor, že nestíháme," řekla ředitelka městského informačního centra Renata Čiháková.

Největší zájem mají návštěvníci o chrám svaté Barbory a kostnici v Sedlci. Zhruba stejnou návštěvnost jako vloni má i skanzen lidových staveb v Přerově nad Labem na Nymbursku. Podle plánu by do něj mělo zavítat přes 50 tisíc návštěvníků. Zámek Veltrusy každý rok navštíví čtyřicet tisíc lidí. "Převažuje tuzemská klientela, zahraničních návštěvníků ubývá. Letošní červenec byla znát zvýšená návštěvnost, ale ne nějak zásadně," uvedl správce mobiliáře veltruského zámku Petr Veis.

Do Veltrus jezdí většinou rodiče s dětmi nebo školní výlety. Na návštěvnost nelahozeveského zámku letošní chladnější léto vliv nemělo. "Lidí chodí přibližně stejně jako předchozí sezony," tvrdí pokladní zámku v Nelahozevsi Eva Škabradová. Nečekaný příliv návštěvníků naopak zaží vají v mladoboleslavském Templu, kde za necelé dva měsíce od červnového otevření nové archeologické a historické městské expozice, přišly čtyři tisíce lidí. Zájem je však dán spíše tím, že se jedná o novinku využívající moderní zvukovou a světelnou techniku, než že by lidé při návštěvě Mladé Boleslavi v chladných dnech vyměnili gotický objekt za koupaliště.