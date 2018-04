Lidé dostanou cyklostezky

Cyklisté se dočkají dalších stezek. Jejich počet rozšíří nová stezka mezi Merklínem a Hroznětínem na Karlovarsku a stezky na Ašsku. Nové trasy plánuje i Euregio Egrensis. Jako most do Krušných hor označuje dva a půl kilometru dlouhou cyklostezku starosta Merklína Josef Níč. Stezka je totiž napojena na další v Krušných horách. "Bude to skutečná stezka s asfaltovým povrchem pro pěší i cyklisty a nejenom tabulkami označená komunikace druhé nebo třetí třídy," vysvětluje starosta Níč.