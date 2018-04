Lidé chtějí o dovolené spát a pobývat v přírodě

Zhruba třetina lidí by o dovolené chtěla sbírat houby, chytat ryby nebo číst. Stejný počet dotázaných by rád poslouchal hudbu a věnoval se společenské zábavě. Přibližně čtvrtina dává přednost koníčkům, práci na zahradě nebo na chatě, cyklistice a společenským hrám. Vodním sportům by se o dovolené chtěl věnovat

asi každý šestý dotázaný.



Zklamání nad neuskutečněnými představami vyjádřily dvě třetiny z lidí, kteří chtěli cestovat v zahraničí nebo sportovat na vodě. Přání poznávat tuzemské regiony se nesplnilo téměř polovině dotázaných. Stejný počet si také neodpočinul od domácích

prací.