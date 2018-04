Lidé by se měli do letadla vážit stejně jako kufry, navrhuje expert

Průměrná hmotnost v populaci se stále zvyšuje, proto by ti, kdo váží víc, než je obvyklý průměr, měli připlácet, vysvětluje Tony Weber. Aerolinky podle něho musí doplácet za palivo na každé letadlo v průměru 472 dolarů, což jim snižuje zisky.

Snaha kompenzovat tyto finanční ztráty se proto může promítat do vyšších cen letenek. "Domnívám se ale, že je to diskriminace, aby lidé, kteří dbají na svoji váhu, museli platit víc jen proto, že jiní lidé mají nadváhu," uvedl Tony Weber pro australský deník Herald Sun.

Ať jdou lidé na váhu s kufry

Řešením podle ekonoma, který v současnosti vede konzultační firmu, je vymyslet systém, podle kterého budou lidé platit příplatek za každý kilogram nad pevně stanovený hmotnostní limit. Naopak štíhlejší cestující, kteří budou vážit méně než limit, zaplatí za letenku proporčně méně. "Věřím tomu, že některé nízkonákladové aerolinky začnou brzy poplatky nějak diferencovat, nebo prostě postaví lidi na váhu s jejich zavazadly," tvrdí Weber.

Zatím žádná aerolinka neoznámila, že by něco podobného zvažovala. Už nyní ale některé účtují poplatky nebo rovnou nákup dvou letenek obézním cestujícím.

Kontroverzní plán Tonyho Webera se může jevit pro někoho zajímavý, s jeho možnou realizací však vyvstává řada problémů. V první řadě by se jistě ozvala hnutí za lidská práva. Nemluvě o tom, že by to výrazně zkomplikovalo odbavovací proces na letišti, o jehož zjednodušení letecké společnosti už řadu let usilují.

Souhlasili byste s tím, že by se lidé měli na letišti vážit stejně jako zavazadla?