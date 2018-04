Lidé budou moci snáz do Polska

Na problémy s malým pohraničním stykem si od loňských prázdnin stěžovali osadníci z Malé Čermné na Náchodsku. Po zrušení institutu přechodného pobytu museli chalupáři, kteří měli trvalé bydliště mimo patnáctikilometrové pásmo u hranic, jezdit přes mezinárodní silniční přechod v Náchodě-Bělovsi.

"Když mi na chalupu přijedou vnučky z Prahy, za hranice se společně nedostaneme, i když to máme sotva sto metrů. Pohraničníci nás poslali o deset kilometrů dál do Náchoda," stěžovala si tehdy Vlasta Klapalová z Hronova, která z Malé Čermné pochází a v otevření malého přechodu se počátkem devadesátých let angažovala.

Nově by přes přechody pro malý pohraniční styk mohli přecházet lidé s trvalým i přechodným pobytem v příhraničním pásmu. Kromě občanského průkazu by se mohli prokazovat také cestovním pasem. Úpravy ve smlouvě se dotknou i cestování polských školních výprav, neboť na hranicích se budou jako doklad uznávat polské školní průkazy.

Pro české děti se nic nemění. Ty mohou překročit hranici v doprovodu zákonného zástupce a jejich totožnost se bude ověřovat podle zápisu v jeho občanském průkazu či pase.